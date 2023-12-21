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На выставке "Россия" презентовали образовательные возможности НГПУ

На выставке "Россия" презентовали образовательные возможности НГПУ - РИА Новости, 21.12.2023

На выставке "Россия" презентовали образовательные возможности НГПУ

21 декабря команда НГПУ представила вуз на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Ректор Алексей Дмитриевич Герасёв открыл двери в уникальный... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:06

2023-12-21T21:06

2023-12-21T21:06

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. 21 декабря команда НГПУ представила вуз на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Ректор Алексей Дмитриевич Герасёв открыл двери в уникальный мир образовательных возможностей, которые предлагает НГПУ, а сотрудники университета провели мастер-классы.Презентация НГПУ состоялась на площадке "Русская педагогическая школа К.Д. Ушинского – национальное достояние России", всего на ней представлено четыре педвуза: НГПУ, Московский педагогический государственный университет, Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского и Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.Рассказывая об НГПУ, Алексей Дмитриевич особенно подчеркнул, что в 2023 году Новосибирск отметил свой 130-летний юбилей, и 88 лет из них существует НГПУ – важнейшее звено сибирской системы образования. Вуз всегда стремился отвечать требованиям региона и вызовам времени, соответствовать высокой планке, заданной самим Новосибирском – городом рекордов, крупнейшим центром академической и отраслевой науки и третьим по численности населения городом в России."Следуя образовательным трендам, мы адаптируемся к потребностям региона. У нас высококвалифицированный преподавательский состав, включая десятки ученых из научно-исследовательских институтов. Многие известные личности, такие как Сталь Анатольевич Шмаков – доктор педагогических наук и создатель лагеря "Орленок" – являются нашими выпускниками. НГПУ сегодня – это современный, быстроразвивающийся университет, включающий в себя 10 институтов, 3 факультета, филиал в городе Куйбышеве, научно-исследовательские центры и лаборатории, студенческие объединения. В вузе обучается около 13 тысяч студентов, университет реализует более 300 программ бакалавриата, магистратуры", – отметил Алексей Дмитриевич.Помимо презентации педагогических вузов, на работе площадки "Русская педагогическая школа К.Д. Ушинского – национальное достояние России" состоялись мастер-классы. На треке "От традиций отечественного воспитания к воспитательным практикам современной России" выступила проректор по региональному взаимодействию и дополнительному образованию НГПУ Евгения Борисовна Марущак с открытой лекцией-диалогом "Технологии взаимодействия с родительской общественностью".Еще четыре занятия провели представители НГПУ на треке "От дидактики К.Д. Ушинского к новой дидактике цифровой эпохи". Так, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Института детства НГПУ Анна Юрьевна Зверкова, финалист конкурса "Лига лекторов" и руководитель проекта – призера конкурса "Здоровый университет", прочитала лекцию "Информальное образование педагогов в социальных сетях: генерируем здоровьеориентированный контент и продвигаем профессиональный бренд". Директор Технопарка универсальных педагогических компетенций НГПУ Александр Владимирович Малков провел мастер-класс "Новые дидактические решения: технологии искусственного интеллекта в школе", инженер лаборатории 3D-моделирования и прототипирования Технопарка НГПУ Григорий Петрович Мыльев подготовил мастер-класс "Новые дидактические решения: передовые производственные технологии в школе", заместитель начальника отдела высшего образования УМУ НГПУ Вера Викторовна Бакаева выступила с мастер-классом Новые дидактические решения: интерактивная анатомия в школе".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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