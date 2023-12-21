https://ria.ru/20231221/pozhar-1917148975.html

В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса, рассказало МЧС

В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса, рассказало МЧС - РИА Новости, 21.12.2023

В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса, рассказало МЧС

В новогодние каникулы в России пожары происходят каждые две минуты, а каждые полчаса в огне гибнут люди, сообщил на пресс-конференции директор департамента... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:44

2023-12-21T10:44

2023-12-21T10:44

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

происшествия

новый год

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В новогодние каникулы в России пожары происходят каждые две минуты, а каждые полчаса в огне гибнут люди, сообщил на пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов. "В обычные дни на территории Российской Федерации пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники – каждые две минуты. Гибель людей на пожарах в обычные дни каждый час происходит, в новогодние торжества она удваивается (каждые полчаса - ред.). Это статистика", - сказал Воронов. По его словам, основными причинами пожаров в эти дни в стране являются неисправность электрооборудования и неправильное использование в доме источников открытого огня. Усугубляет ситуацию прием алкоголя, когда человек теряет "чувство самосохранения".

https://ria.ru/20231208/pozhar-1914503823.html

россия

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Кирилл Волков

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, происшествия, новый год