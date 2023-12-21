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В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса, рассказало МЧС
В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса, рассказало МЧС - РИА Новости, 21.12.2023
В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса, рассказало МЧС
В новогодние каникулы в России пожары происходят каждые две минуты, а каждые полчаса в огне гибнут люди, сообщил на пресс-конференции директор департамента... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:44
2023-12-21T10:44
2023-12-21T10:44
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В новогодние каникулы в России пожары происходят каждые две минуты, а каждые полчаса в огне гибнут люди, сообщил на пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов. "В обычные дни на территории Российской Федерации пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники – каждые две минуты. Гибель людей на пожарах в обычные дни каждый час происходит, в новогодние торжества она удваивается (каждые полчаса - ред.). Это статистика", - сказал Воронов. По его словам, основными причинами пожаров в эти дни в стране являются неисправность электрооборудования и неправильное использование в доме источников открытого огня. Усугубляет ситуацию прием алкоголя, когда человек теряет "чувство самосохранения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, происшествия, новый год
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Здоровье - Общество, Происшествия, Новый год
В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса, рассказало МЧС
МЧС: в новогодние каникулы пожары в России происходят каждые две минуты
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В новогодние каникулы в России пожары происходят каждые две минуты, а каждые полчаса в огне гибнут люди, сообщил на пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.
"В обычные дни на территории Российской Федерации пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники – каждые две минуты. Гибель людей на пожарах в обычные дни каждый час происходит, в новогодние торжества она удваивается (каждые полчаса - ред.). Это статистика", - сказал Воронов.
По его словам, основными причинами пожаров в эти дни в стране являются неисправность электрооборудования и неправильное использование в доме источников открытого огня. Усугубляет ситуацию прием алкоголя, когда человек теряет "чувство самосохранения".
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