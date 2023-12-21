https://ria.ru/20231221/pokazateli-1917292482.html
Путин попросил внимательно отнестись к поручениям по показателям зарплат
Путин попросил внимательно отнестись к поручениям по показателям зарплат - РИА Новости, 21.12.2023
Путин попросил внимательно отнестись к поручениям по показателям зарплат
Президент России Владимир Путин попросил внимательно отнестись к поручениям, которые касаются показателей зарплаты в России. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:04
2023-12-21T17:04
2023-12-21T17:04
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил внимательно отнестись к поручениям, которые касаются показателей зарплаты в России. "Прошу внимательно относиться и сделать все для того, чтобы выйти на показатели", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20231221/rezultaty-1917288505.html
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россия, владимир путин
Путин попросил внимательно отнестись к поручениям по показателям зарплат
Путин попросил внимательно отнестись к поручениям по показателям зарплат в РФ