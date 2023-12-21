https://ria.ru/20231221/pokazateli-1917292482.html

Путин попросил внимательно отнестись к поручениям по показателям зарплат

Путин попросил внимательно отнестись к поручениям по показателям зарплат - РИА Новости, 21.12.2023

Путин попросил внимательно отнестись к поручениям по показателям зарплат

Президент России Владимир Путин попросил внимательно отнестись к поручениям, которые касаются показателей зарплаты в России. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:04

2023-12-21T17:04

2023-12-21T17:04

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916759056_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_152dd0fe4075aca6b1519aaef483c02d.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил внимательно отнестись к поручениям, которые касаются показателей зарплаты в России. "Прошу внимательно относиться и сделать все для того, чтобы выйти на показатели", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20231221/rezultaty-1917288505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин