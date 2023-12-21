https://ria.ru/20231221/podozrevaemyy-1917229996.html

В Челябинске задержали подозреваемого, ударившего ножом водителя маршрутки

В Челябинске задержали подозреваемого, ударившего ножом водителя маршрутки - РИА Новости, 21.12.2023

В Челябинске задержали подозреваемого, ударившего ножом водителя маршрутки

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на водителя маршрутки в Челябинске, преступление раскрыто в течение двух часов, сообщила пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:27

2023-12-21T15:27

2023-12-21T15:27

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на водителя маршрутки в Челябинске, преступление раскрыто в течение двух часов, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. В отдел полиции "Курчатовский" УМВД России по Челябинску поступило сообщение о конфликте между пассажиром и водителем маршрутного такси, в ходе которого последний получил ножевое ранение. Нападавший скрылся, 45-летнего пострадавшего госпитализировали. "Прибывшие оперативники подробно опросили пассажиров маршрутного такси, ставших свидетелями конфликта, записали приметы нападавшего и описание его одежды… В ходе проведения поквартирного обхода дома, в котором мог находится нападавший, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. В ходе обыска в его квартире полицейские изъяли нож", - говорится в сообщении. Преступление было раскрыто в течение 2 часов с момента его совершения, уточняется в сообщении. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20221129/dtp-1834992882.html

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происшествия, челябинск, россия, авто