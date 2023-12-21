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В Челябинске задержали подозреваемого, ударившего ножом водителя маршрутки - РИА Новости, 21.12.2023
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15:27 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/podozrevaemyy-1917229996.html
В Челябинске задержали подозреваемого, ударившего ножом водителя маршрутки
В Челябинске задержали подозреваемого, ударившего ножом водителя маршрутки - РИА Новости, 21.12.2023
В Челябинске задержали подозреваемого, ударившего ножом водителя маршрутки
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на водителя маршрутки в Челябинске, преступление раскрыто в течение двух часов, сообщила пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:27
2023-12-21T15:27
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на водителя маршрутки в Челябинске, преступление раскрыто в течение двух часов, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. В отдел полиции "Курчатовский" УМВД России по Челябинску поступило сообщение о конфликте между пассажиром и водителем маршрутного такси, в ходе которого последний получил ножевое ранение. Нападавший скрылся, 45-летнего пострадавшего госпитализировали. "Прибывшие оперативники подробно опросили пассажиров маршрутного такси, ставших свидетелями конфликта, записали приметы нападавшего и описание его одежды… В ходе проведения поквартирного обхода дома, в котором мог находится нападавший, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. В ходе обыска в его квартире полицейские изъяли нож", - говорится в сообщении. Преступление было раскрыто в течение 2 часов с момента его совершения, уточняется в сообщении. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20221129/dtp-1834992882.html
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происшествия, челябинск, россия, авто
Происшествия, Челябинск, Россия, Авто
В Челябинске задержали подозреваемого, ударившего ножом водителя маршрутки

В Челябинске задержали подозреваемого, ударившего ножом водителя маршрутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на водителя маршрутки в Челябинске, преступление раскрыто в течение двух часов, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
В отдел полиции "Курчатовский" УМВД России по Челябинску поступило сообщение о конфликте между пассажиром и водителем маршрутного такси, в ходе которого последний получил ножевое ранение. Нападавший скрылся, 45-летнего пострадавшего госпитализировали.
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"Прибывшие оперативники подробно опросили пассажиров маршрутного такси, ставших свидетелями конфликта, записали приметы нападавшего и описание его одежды… В ходе проведения поквартирного обхода дома, в котором мог находится нападавший, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. В ходе обыска в его квартире полицейские изъяли нож", - говорится в сообщении.
Преступление было раскрыто в течение 2 часов с момента его совершения, уточняется в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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