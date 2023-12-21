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В Москве умер племянник Сталина - РИА Новости, 21.12.2023
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13:34 21.12.2023 (обновлено: 13:41 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/plemyannik-1917188221.html
В Москве умер племянник Сталина
В Москве умер племянник Сталина - РИА Новости, 21.12.2023
В Москве умер племянник Сталина
В Москве в возрасте 94 лет умер племянник Иосифа Сталина и ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев, сообщают "Известия". РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:34
2023-12-21T13:41
общество
москва
иосиф сталин (джугашвили)
происшествия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Москве в возрасте 94 лет умер племянник Иосифа Сталина и ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев, сообщают "Известия".Как указал источник издания, тело Аллилуева нашли в квартире на Котельнической набережной 20 декабря.Он уточнил, что смерть ветерана наступила по естественным причинам.
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общество, москва, иосиф сталин (джугашвили), происшествия
Общество, Москва, Иосиф Сталин (Джугашвили), Происшествия
В Москве умер племянник Сталина

"Известия": племянник Иосифа Сталина Аллилуев умер в возрасте 94 лет в Москве

Леонид Аллилуев
Леонид Аллилуев
Леонид Аллилуев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Москве в возрасте 94 лет умер племянник Иосифа Сталина и ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев, сообщают "Известия".
Как указал источник издания, тело Аллилуева нашли в квартире на Котельнической набережной 20 декабря.
Он уточнил, что смерть ветерана наступила по естественным причинам.
 
ОбществоМоскваИосиф Сталин (Джугашвили)Происшествия
 
 
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