https://ria.ru/20231221/plemyannik-1917188221.html

В Москве умер племянник Сталина

В Москве умер племянник Сталина - РИА Новости, 21.12.2023

В Москве умер племянник Сталина

В Москве в возрасте 94 лет умер племянник Иосифа Сталина и ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев, сообщают "Известия". РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:34

2023-12-21T13:34

2023-12-21T13:41

общество

москва

иосиф сталин (джугашвили)

происшествия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Москве в возрасте 94 лет умер племянник Иосифа Сталина и ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев, сообщают "Известия".Как указал источник издания, тело Аллилуева нашли в квартире на Котельнической набережной 20 декабря.Он уточнил, что смерть ветерана наступила по естественным причинам.

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общество, москва, иосиф сталин (джугашвили), происшествия