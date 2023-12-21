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СМИ: ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее двух недель
СМИ: ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее двух недель - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ: ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее двух недель
Палестинское движение ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:31
2023-12-21T13:31
2023-12-21T13:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хамас
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники."ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее 14 дней", - говорится в сообщении телеканала.Ранее советник по СМИ главы политбюро палестинского движения ХАМАС Тахер Ан-Нуну опроверг сообщения о том, что движение проводит переговоры по новой сделке с Израилем по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231220/kvartal-1917106919.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ХАМАС
СМИ: ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее двух недель
Al-Arabiya: ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее 14 дней
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Палестинское движение ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель, сообщает телеканал Al-Arabiya
со ссылкой на источники.
"ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее 14 дней", - говорится в сообщении телеканала.
Армия Израиля заявила, что взяла под контроль элитный квартал ХАМАС в Газе
Ранее советник по СМИ главы политбюро палестинского движения ХАМАС Тахер Ан-Нуну опроверг сообщения о том, что движение проводит переговоры по новой сделке с Израилем по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Правозащитные организации призвали Пентагон прекратить помощь Израилю