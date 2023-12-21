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Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования и пикапы - РИА Новости, 21.12.2023
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18:10 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/oborudovanie-1917315366.html
Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования и пикапы
Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования и пикапы - РИА Новости, 21.12.2023
Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования и пикапы
Южная Корея передала украинским властям часть ранее обещанного оборудования для разминирования и автомобили типа пикап, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:10
2023-12-21T18:10
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южная корея
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Южная Корея передала украинским властям часть ранее обещанного оборудования для разминирования и автомобили типа пикап, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на посольство Южной Кореи в Киеве. "Сегодня в Центральной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины - ред.), расположенной в... Киеве, посольством Южной Кореи была проведена церемония передачи недавно прибывшей части из (обещанных - ред.) 10 единиц оборудования для разминирования и 100 грузопассажирских автомобилей типа пикап", - сообщает Рёнхап. По информации агентства, посол Южной Кореи на Украине Ким Хён Тхэ выразил желание, чтобы предоставленная техника "помогла в устранении мин на юго-востоке" страны. Восьмого марта посольство Южной Кореи уже сообщало о передаче ГСЧС Украины 100 пикапов Ssang Yong Musso в качестве гуманитарной помощи. Тогда руководитель украинского ведомства заявил, что большая автомобилей будет использована для разминирования и проведения спасательных работ. На опубликованных фотографиях один из кузовов пикапа был наполнен металлоискателями и другим специализированным оборудованием, включая малые беспилотники.
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в мире, южная корея, киев, украина
В мире, Южная Корея, Киев, Украина
Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования и пикапы

Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования и электрогенераторы

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Южная Корея передала украинским властям часть ранее обещанного оборудования для разминирования и автомобили типа пикап, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на посольство Южной Кореи в Киеве.
«
"Сегодня в Центральной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины - ред.), расположенной в... Киеве, посольством Южной Кореи была проведена церемония передачи недавно прибывшей части из (обещанных - ред.) 10 единиц оборудования для разминирования и 100 грузопассажирских автомобилей типа пикап", - сообщает Рёнхап.
По информации агентства, посол Южной Кореи на Украине Ким Хён Тхэ выразил желание, чтобы предоставленная техника "помогла в устранении мин на юго-востоке" страны.
Восьмого марта посольство Южной Кореи уже сообщало о передаче ГСЧС Украины 100 пикапов Ssang Yong Musso в качестве гуманитарной помощи. Тогда руководитель украинского ведомства заявил, что большая автомобилей будет использована для разминирования и проведения спасательных работ. На опубликованных фотографиях один из кузовов пикапа был наполнен металлоискателями и другим специализированным оборудованием, включая малые беспилотники.
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