https://ria.ru/20231221/naled-1917178617.html

Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах умер

Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах умер - РИА Новости, 21.12.2023

Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах умер

Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах скончался, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:35

2023-12-21T12:35

2023-12-21T12:35

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах скончался, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "Двадцатого декабря 2023 года с крыши здания, расположенного в городе Люберцы, произошло падение наледи и снега, что повлекло травмирование четырех человек. В последующем один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм. По факту халатности, а также причинения смерти по неосторожности в следствии исполнения своих профессиональных обязанностей следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег. Проведены осмотры, допрашиваются свидетели, изучается изъятая документация. Устанавливаются лица, ответственные за надлежащее содержание крыши здания и проведение уборки снега. Ход и результаты расследования взяла под контроль Люберцкая городская прокуратура. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что наледь упала с крыши военкомата в Люберцах на Октябрьском проспекте, трое из четверых пострадавших были госпитализированы.

https://realty.ria.ru/20231219/led-1916648982.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)