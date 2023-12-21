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Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах умер - РИА Новости, 21.12.2023
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12:35 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/naled-1917178617.html
Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах умер
Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах умер - РИА Новости, 21.12.2023
Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах умер
Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах скончался, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:35
2023-12-21T12:35
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах скончался, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "Двадцатого декабря 2023 года с крыши здания, расположенного в городе Люберцы, произошло падение наледи и снега, что повлекло травмирование четырех человек. В последующем один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм. По факту халатности, а также причинения смерти по неосторожности в следствии исполнения своих профессиональных обязанностей следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег. Проведены осмотры, допрашиваются свидетели, изучается изъятая документация. Устанавливаются лица, ответственные за надлежащее содержание крыши здания и проведение уборки снега. Ход и результаты расследования взяла под контроль Люберцкая городская прокуратура. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что наледь упала с крыши военкомата в Люберцах на Октябрьском проспекте, трое из четверых пострадавших были госпитализированы.
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люберцы
московская область (подмосковье)
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах умер

Один из 4 пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах умер

© Прокуратура Московской областиНа Октябрьском проспекте в Люберцах четверо человек пострадали от падения льда
На Октябрьском проспекте в Люберцах четверо человек пострадали от падения льда
© Прокуратура Московской области
На Октябрьском проспекте в Люберцах четверо человек пострадали от падения льда
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Один из пострадавших от падения наледи с крыши военкомата в Люберцах скончался, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
"Двадцатого декабря 2023 года с крыши здания, расположенного в городе Люберцы, произошло падение наледи и снега, что повлекло травмирование четырех человек. В последующем один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм. По факту халатности, а также причинения смерти по неосторожности в следствии исполнения своих профессиональных обязанностей следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег. Проведены осмотры, допрашиваются свидетели, изучается изъятая документация. Устанавливаются лица, ответственные за надлежащее содержание крыши здания и проведение уборки снега.
Ход и результаты расследования взяла под контроль Люберцкая городская прокуратура.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что наледь упала с крыши военкомата в Люберцах на Октябрьском проспекте, трое из четверых пострадавших были госпитализированы.
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ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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