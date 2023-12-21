Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере
Руководство лагеря: отдыхавшие в Тюмени дети из ЛНР прошли медосмотр
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 21 дек – РИА Новости. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, перед выездом из лагеря "Олимпийская Ребячка" прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было, сообщила руководитель филиала лагеря АНО ОДООЦ "Ребячья республика" Елена Шептун.
"Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря "Олимпийская Ребячка" (Тюменская область) 19 декабря в 9.30 утра. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было", - заявила Шептун в комментарии информационному центру правительства Тюменской области.
Группа детей из ЛНР отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере в рамках сотрудничества региона с Краснодоном. Сейчас в учреждении работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.