https://ria.ru/20231221/medosmotr-1917152466.html

Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере

Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере - РИА Новости, 21.12.2023

Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере

Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, перед выездом из лагеря "Олимпийская Ребячка" прошла медицинский осмотр: заболевших... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:54

2023-12-21T10:54

2023-12-21T11:24

тюменская область

луганская народная республика

здоровье - общество

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 21 дек – РИА Новости. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, перед выездом из лагеря "Олимпийская Ребячка" прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было, сообщила руководитель филиала лагеря АНО ОДООЦ "Ребячья республика" Елена Шептун."Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря "Олимпийская Ребячка" (Тюменская область) 19 декабря в 9.30 утра. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было", - заявила Шептун в комментарии информационному центру правительства Тюменской области.Группа детей из ЛНР отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере в рамках сотрудничества региона с Краснодоном. Сейчас в учреждении работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование.Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.

https://ria.ru/20231221/gripp-1917142568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, луганская народная республика, здоровье - общество, происшествия