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Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере - РИА Новости, 21.12.2023
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10:54 21.12.2023 (обновлено: 11:24 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/medosmotr-1917152466.html
Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере
Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере - РИА Новости, 21.12.2023
Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере
Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, перед выездом из лагеря "Олимпийская Ребячка" прошла медицинский осмотр: заболевших... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:54
2023-12-21T11:24
тюменская область
луганская народная республика
здоровье - общество
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 21 дек – РИА Новости. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, перед выездом из лагеря "Олимпийская Ребячка" прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было, сообщила руководитель филиала лагеря АНО ОДООЦ "Ребячья республика" Елена Шептун."Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря "Олимпийская Ребячка" (Тюменская область) 19 декабря в 9.30 утра. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было", - заявила Шептун в комментарии информационному центру правительства Тюменской области.Группа детей из ЛНР отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере в рамках сотрудничества региона с Краснодоном. Сейчас в учреждении работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование.Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
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тюменская область, луганская народная республика, здоровье - общество, происшествия
Тюменская область, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Происшествия
Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере

Руководство лагеря: отдыхавшие в Тюмени дети из ЛНР прошли медосмотр

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 21 дек – РИА Новости. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, перед выездом из лагеря "Олимпийская Ребячка" прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было, сообщила руководитель филиала лагеря АНО ОДООЦ "Ребячья республика" Елена Шептун.
"Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря "Олимпийская Ребячка" (Тюменская область) 19 декабря в 9.30 утра. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было", - заявила Шептун в комментарии информационному центру правительства Тюменской области.
Группа детей из ЛНР отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере в рамках сотрудничества региона с Краснодоном. Сейчас в учреждении работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Тюменская областьЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоПроисшествия
 
 
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