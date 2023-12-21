https://ria.ru/20231221/materinstvo-1917353051.html

Руденя: нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства

Руденя: нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства - РИА Новости, 21.12.2023

Руденя: нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства

Нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства, заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции, которая была посвящена итогам... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:26

2023-12-21T21:26

2023-12-21T21:29

тверская область

общество

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. Нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства, заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции, которая была посвящена итогам 2023 года. Глава региона прокомментировал недавно принятый региональный закон о запрете склонения женщин к аборту. "Речь не о запрете абортов, а о том, что мы должны минимизировать аборты. И первое, что мы сделали, это закон о несклонении к абортам. Когда женщина еще находится в состоянии принятия решения. Когда мы посмотрели, изучили статистику проведения абортов, количество приобретенных лекарственных средств для прерывания беременности, это огромные цифры. За прошлый год более 1,5 миллиона абортов было сделано в Российской Федерации. У нас в области цифры исчисляются тысячами. И когда мы говорим, где наша демография, то в том числе она и здесь", - сказал Руденя. По его словам, для решения этого вопроса нужно морально-нравственное воспитание молодежи и пропаганда материнства. "Эта работа будет требовать от государства более серьезной помощи молодым семьям, молодым мамам, мамам-одиночкам, многодетным семьям", – отметил глава региона. Ранее депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли региональный закон о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность. Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231221/rudenya-1917338833.html

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тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, игорь руденя, тверская область