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Руденя: нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства - РИА Новости, 21.12.2023
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Тверская область
 
21:26 21.12.2023 (обновлено: 21:29 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/materinstvo-1917353051.html
Руденя: нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства
Руденя: нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства - РИА Новости, 21.12.2023
Руденя: нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства
Нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства, заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции, которая была посвящена итогам... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:26
2023-12-21T21:29
тверская область
общество
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. Нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства, заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции, которая была посвящена итогам 2023 года. Глава региона прокомментировал недавно принятый региональный закон о запрете склонения женщин к аборту. "Речь не о запрете абортов, а о том, что мы должны минимизировать аборты. И первое, что мы сделали, это закон о несклонении к абортам. Когда женщина еще находится в состоянии принятия решения. Когда мы посмотрели, изучили статистику проведения абортов, количество приобретенных лекарственных средств для прерывания беременности, это огромные цифры. За прошлый год более 1,5 миллиона абортов было сделано в Российской Федерации. У нас в области цифры исчисляются тысячами. И когда мы говорим, где наша демография, то в том числе она и здесь", - сказал Руденя. По его словам, для решения этого вопроса нужно морально-нравственное воспитание молодежи и пропаганда материнства. "Эта работа будет требовать от государства более серьезной помощи молодым семьям, молодым мамам, мамам-одиночкам, многодетным семьям", – отметил глава региона. Ранее депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли региональный закон о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность. Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231221/rudenya-1917338833.html
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общество, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Общество, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя: нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства

© Фото : Unsplash / Hollie SantosЖенщина с младенцем на руках
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Unsplash / Hollie Santos
Женщина с младенцем на руках. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. Нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства, заявил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции, которая была посвящена итогам 2023 года.
Глава региона прокомментировал недавно принятый региональный закон о запрете склонения женщин к аборту.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Руденя: Тверская область стремится закрепить молодежь на родной земле
Вчера, 20:08
«
"Речь не о запрете абортов, а о том, что мы должны минимизировать аборты. И первое, что мы сделали, это закон о несклонении к абортам. Когда женщина еще находится в состоянии принятия решения. Когда мы посмотрели, изучили статистику проведения абортов, количество приобретенных лекарственных средств для прерывания беременности, это огромные цифры. За прошлый год более 1,5 миллиона абортов было сделано в Российской Федерации. У нас в области цифры исчисляются тысячами. И когда мы говорим, где наша демография, то в том числе она и здесь", - сказал Руденя.
По его словам, для решения этого вопроса нужно морально-нравственное воспитание молодежи и пропаганда материнства.
«
"Эта работа будет требовать от государства более серьезной помощи молодым семьям, молодым мамам, мамам-одиночкам, многодетным семьям", – отметил глава региона.
Ранее депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли региональный закон о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность. Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
В Тверской области реализован комплекс мер по укреплению традиционных ценностей
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20 декабря, 20:26
 
Тверская областьОбществоИгорь РуденяТверская область
 
 
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