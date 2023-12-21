https://ria.ru/20231221/mariupol-1917258602.html

Хуснуллин заявил о планах построить дорогу в обход Мариуполя

Хуснуллин заявил о планах построить дорогу в обход Мариуполя - РИА Новости, 21.12.2023

Хуснуллин заявил о планах построить дорогу в обход Мариуполя

Правительство России намерено строить в новых регионах автомобильные обходы городов, через которые проходит транзитный транспорт в Крым, в том числе такие планы РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:24

2023-12-21T16:24

2023-12-21T16:24

мариуполь

марат хуснуллин

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство России намерено строить в новых регионах автомобильные обходы городов, через которые проходит транзитный транспорт в Крым, в том числе такие планы касаются Мариуполя в ДНР, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24"."Там мы идем путем приведения существующей дороги (в Крым - ред.) в порядок, где можно - расширяем до четырех полос. И в дальнейшей перспективе у нас есть еще (планы - ред.) сделать обходы городов, чтобы эту трассу максимально увести от городов, чтобы транзитный транспорт не шел через города, потому что сегодня транзитный транспорт идет через Мариуполь, чуть ли не через центр Мариуполя. В планах есть все-таки транзит из Мариуполя вывести", - рассказал Хуснуллин.

https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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мариуполь, марат хуснуллин, россия, донецкая народная республика