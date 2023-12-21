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Хуснуллин заявил о планах построить дорогу в обход Мариуполя
Хуснуллин заявил о планах построить дорогу в обход Мариуполя - РИА Новости, 21.12.2023
Хуснуллин заявил о планах построить дорогу в обход Мариуполя
Правительство России намерено строить в новых регионах автомобильные обходы городов, через которые проходит транзитный транспорт в Крым, в том числе такие планы РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:24
2023-12-21T16:24
2023-12-21T16:24
мариуполь
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство России намерено строить в новых регионах автомобильные обходы городов, через которые проходит транзитный транспорт в Крым, в том числе такие планы касаются Мариуполя в ДНР, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24"."Там мы идем путем приведения существующей дороги (в Крым - ред.) в порядок, где можно - расширяем до четырех полос. И в дальнейшей перспективе у нас есть еще (планы - ред.) сделать обходы городов, чтобы эту трассу максимально увести от городов, чтобы транзитный транспорт не шел через города, потому что сегодня транзитный транспорт идет через Мариуполь, чуть ли не через центр Мариуполя. В планах есть все-таки транзит из Мариуполя вывести", - рассказал Хуснуллин.
https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html
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мариуполь, марат хуснуллин, россия, донецкая народная республика
Мариуполь, Марат Хуснуллин, Россия, Донецкая Народная Республика
Хуснуллин заявил о планах построить дорогу в обход Мариуполя
Хуснуллин: кабмин намерен построить дорогу в обход Мариуполя