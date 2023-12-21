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ВОЗ выдала разрешение на вторую вакцину против малярии - РИА Новости, 21.12.2023
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15:35 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/malyariya-1917232196.html
ВОЗ выдала разрешение на вторую вакцину против малярии
ВОЗ выдала разрешение на вторую вакцину против малярии - РИА Новости, 21.12.2023
ВОЗ выдала разрешение на вторую вакцину против малярии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила преквалификацию второй вакцины против малярии под названием R21, говорится в опубликованном заявлении на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:35
2023-12-21T15:35
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ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила преквалификацию второй вакцины против малярии под названием R21, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вакцину против малярии R21/Matrix-M в список предварительно квалифицированных вакцин… Предварительная квалификация означает расширение доступа к вакцинам как ключевому инструменту профилактики малярии у детей, поскольку это является необходимым условием для закупок вакцин ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН - ред.) и финансовой поддержки со стороны Альянса по вакцинам GAVI", - сказано в документе. Организация добавляет, что вакцина R21 является второй вакциной против малярии, прошедшей предварительную квалификацию, после вакцины RTS,S/AS01, которая получила статус преквалификационной вакцины в июле 2022 года. "В ходе клинических испытаний было доказано, что обе вакцины безопасны и эффективны для профилактики малярии у детей. Ожидается, что при широком внедрении наряду с другими рекомендуемыми мероприятиями по борьбе с малярией они окажут значительное воздействие на общественное здравоохранение", - говорится в заявлении. В ноябре ВОЗ сообщила, что в 2022 году заболеваемость малярией возросла на 16 миллионов случаев по сравнению с данными до пандемии COVID-19 в 2019 году, только в 11 странах мира, наиболее пострадавших от этого заболевания, зарегистрировано 426 тысяч смертей и 167 миллионов случаев. Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Ранее ВОЗ сообщала, что, несмотря на достигнутый прогресс, африканский регион по-прежнему больше всего страдает от этой смертельной болезни.
https://ria.ru/20231203/klimat-1913448083.html
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в мире, воз, юнисеф, оон, здоровье - общество, малярия
В мире, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН, Здоровье - Общество, малярия
ВОЗ выдала разрешение на вторую вакцину против малярии

ВОЗ одобрила преквалификацию второй вакцины против малярии под названием R21

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила преквалификацию второй вакцины против малярии под названием R21, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.
«
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вакцину против малярии R21/Matrix-M в список предварительно квалифицированных вакцин… Предварительная квалификация означает расширение доступа к вакцинам как ключевому инструменту профилактики малярии у детей, поскольку это является необходимым условием для закупок вакцин ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН - ред.) и финансовой поддержки со стороны Альянса по вакцинам GAVI", - сказано в документе.
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Организация добавляет, что вакцина R21 является второй вакциной против малярии, прошедшей предварительную квалификацию, после вакцины RTS,S/AS01, которая получила статус преквалификационной вакцины в июле 2022 года.
«
"В ходе клинических испытаний было доказано, что обе вакцины безопасны и эффективны для профилактики малярии у детей. Ожидается, что при широком внедрении наряду с другими рекомендуемыми мероприятиями по борьбе с малярией они окажут значительное воздействие на общественное здравоохранение", - говорится в заявлении.
В ноябре ВОЗ сообщила, что в 2022 году заболеваемость малярией возросла на 16 миллионов случаев по сравнению с данными до пандемии COVID-19 в 2019 году, только в 11 странах мира, наиболее пострадавших от этого заболевания, зарегистрировано 426 тысяч смертей и 167 миллионов случаев.
Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Ранее ВОЗ сообщала, что, несмотря на достигнутый прогресс, африканский регион по-прежнему больше всего страдает от этой смертельной болезни.
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