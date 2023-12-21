https://ria.ru/20231221/malyariya-1917232196.html

ВОЗ выдала разрешение на вторую вакцину против малярии

ВОЗ выдала разрешение на вторую вакцину против малярии - РИА Новости, 21.12.2023

ВОЗ выдала разрешение на вторую вакцину против малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила преквалификацию второй вакцины против малярии под названием R21, говорится в опубликованном заявлении на... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:35

2023-12-21T15:35

2023-12-21T15:35

в мире

воз

юнисеф

оон

здоровье - общество

малярия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_214:260:2950:1799_1920x0_80_0_0_018be28fc40ae6b604f31cc406250861.jpg

ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила преквалификацию второй вакцины против малярии под названием R21, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вакцину против малярии R21/Matrix-M в список предварительно квалифицированных вакцин… Предварительная квалификация означает расширение доступа к вакцинам как ключевому инструменту профилактики малярии у детей, поскольку это является необходимым условием для закупок вакцин ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН - ред.) и финансовой поддержки со стороны Альянса по вакцинам GAVI", - сказано в документе. Организация добавляет, что вакцина R21 является второй вакциной против малярии, прошедшей предварительную квалификацию, после вакцины RTS,S/AS01, которая получила статус преквалификационной вакцины в июле 2022 года. "В ходе клинических испытаний было доказано, что обе вакцины безопасны и эффективны для профилактики малярии у детей. Ожидается, что при широком внедрении наряду с другими рекомендуемыми мероприятиями по борьбе с малярией они окажут значительное воздействие на общественное здравоохранение", - говорится в заявлении. В ноябре ВОЗ сообщила, что в 2022 году заболеваемость малярией возросла на 16 миллионов случаев по сравнению с данными до пандемии COVID-19 в 2019 году, только в 11 странах мира, наиболее пострадавших от этого заболевания, зарегистрировано 426 тысяч смертей и 167 миллионов случаев. Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Ранее ВОЗ сообщала, что, несмотря на достигнутый прогресс, африканский регион по-прежнему больше всего страдает от этой смертельной болезни.

https://ria.ru/20231203/klimat-1913448083.html

https://ria.ru/20231204/bolezni-1913519197.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, воз, юнисеф, оон, здоровье - общество, малярия