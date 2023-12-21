https://ria.ru/20231221/makron-1917143831.html
В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон
В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 21.12.2023
В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон
В Евросоюзе появились сомнения по поводу будущего Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:22
2023-12-21T10:22
2023-12-21T11:39
украина
россия
европа
эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_e6912c4480cbb43627c2c66fa3d09f1b.jpg
ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. В Евросоюзе появились сомнения по поводу будущего Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5. "Мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться", — сказал он.Макрон назвал поддержку Украины "одним из основополагающих вопросов 2024 года". По его словам, Европа должна продолжать помогать Киеву и у нее есть на это "желание и средства", даже если от спонсирования режима Владимира Зеленского откажутся США. "На кону — европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее", — отметил он. При этом политик подчеркнул, что ЕС не воюет с Россией и пытается не допустить эскалации конфликта, в особенности ядерного. По его мнению, необходимо продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла перейти к переговорам на своих условиях. Но Макрон признал, что ЕС "не очень преуспел" в сдерживании Москвы, так как она смогла эффективно обходить западные санкций, добилась успеха "на восточном фронте", а российская экономика не рухнула. Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация очень сложна для украинцев, также она вызывает новые вопросы. Кроме того, существует неясность по поводу политики США. Но ЕС заинтересован в "мирной Европе", которая способна обеспечить безопасность своих соседей, заявил Макрон.
https://ria.ru/20231216/makron-1916236120.html
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917132565.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198211e0359f74384573d787dc7b9d0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, европа, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, В мире
В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон
Президент Франции Макрон заявил о сомнениях в ЕС по поводу будущего Украины
ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости.
В Евросоюзе появились сомнения по поводу будущего Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5
.
«
"Мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться", — сказал он.
Макрон назвал поддержку Украины "одним из основополагающих вопросов 2024 года". По его словам, Европа
должна продолжать помогать Киеву и у нее есть на это "желание и средства", даже если от спонсирования режима Владимира Зеленского откажутся США.
"На кону — европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее", — отметил он.
"Бедный неудачник". В Сети высмеяли Макрона из-за Путина
При этом политик подчеркнул, что ЕС не воюет с Россией и пытается не допустить эскалации конфликта, в особенности ядерного.
По его мнению, необходимо продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла перейти к переговорам на своих условиях.
Но Макрон признал, что ЕС "не очень преуспел" в сдерживании Москвы, так как она смогла эффективно обходить западные санкций, добилась успеха "на восточном фронте", а российская экономика не рухнула.
Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация очень сложна для украинцев, также она вызывает новые вопросы. Кроме того, существует неясность по поводу политики США. Но ЕС заинтересован в "мирной Европе", которая способна обеспечить безопасность своих соседей, заявил Макрон.
В Bloomberg предсказали скверный год для Украины