https://ria.ru/20231221/makron-1917143831.html

В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон

В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 21.12.2023

В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон

В Евросоюзе появились сомнения по поводу будущего Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:22

2023-12-21T10:22

2023-12-21T11:39

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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. В Евросоюзе появились сомнения по поводу будущего Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5. "Мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться", — сказал он.Макрон назвал поддержку Украины "одним из основополагающих вопросов 2024 года". По его словам, Европа должна продолжать помогать Киеву и у нее есть на это "желание и средства", даже если от спонсирования режима Владимира Зеленского откажутся США. "На кону — европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее", — отметил он. При этом политик подчеркнул, что ЕС не воюет с Россией и пытается не допустить эскалации конфликта, в особенности ядерного. По его мнению, необходимо продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла перейти к переговорам на своих условиях. Но Макрон признал, что ЕС "не очень преуспел" в сдерживании Москвы, так как она смогла эффективно обходить западные санкций, добилась успеха "на восточном фронте", а российская экономика не рухнула. Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация очень сложна для украинцев, также она вызывает новые вопросы. Кроме того, существует неясность по поводу политики США. Но ЕС заинтересован в "мирной Европе", которая способна обеспечить безопасность своих соседей, заявил Макрон.

https://ria.ru/20231216/makron-1916236120.html

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917132565.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, европа, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, нато, в мире