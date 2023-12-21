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В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 21.12.2023
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10:22 21.12.2023 (обновлено: 11:39 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/makron-1917143831.html
В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон
В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 21.12.2023
В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон
В Евросоюзе появились сомнения по поводу будущего Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:22
2023-12-21T11:39
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. В Евросоюзе появились сомнения по поводу будущего Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5. "Мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться", — сказал он.Макрон назвал поддержку Украины "одним из основополагающих вопросов 2024 года". По его словам, Европа должна продолжать помогать Киеву и у нее есть на это "желание и средства", даже если от спонсирования режима Владимира Зеленского откажутся США. "На кону — европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее", — отметил он. При этом политик подчеркнул, что ЕС не воюет с Россией и пытается не допустить эскалации конфликта, в особенности ядерного. По его мнению, необходимо продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла перейти к переговорам на своих условиях. Но Макрон признал, что ЕС "не очень преуспел" в сдерживании Москвы, так как она смогла эффективно обходить западные санкций, добилась успеха "на восточном фронте", а российская экономика не рухнула. Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация очень сложна для украинцев, также она вызывает новые вопросы. Кроме того, существует неясность по поводу политики США. Но ЕС заинтересован в "мирной Европе", которая способна обеспечить безопасность своих соседей, заявил Макрон.
https://ria.ru/20231216/makron-1916236120.html
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украина, россия, европа, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, В мире
В ЕС начали сомневаться по поводу будущего Украины, заявил Макрон

Президент Франции Макрон заявил о сомнениях в ЕС по поводу будущего Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. В Евросоюзе появились сомнения по поводу будущего Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.
«
"Мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться", — сказал он.
Макрон назвал поддержку Украины "одним из основополагающих вопросов 2024 года". По его словам, Европа должна продолжать помогать Киеву и у нее есть на это "желание и средства", даже если от спонсирования режима Владимира Зеленского откажутся США.
"На кону — европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее", — отметил он.
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При этом политик подчеркнул, что ЕС не воюет с Россией и пытается не допустить эскалации конфликта, в особенности ядерного.
По его мнению, необходимо продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла перейти к переговорам на своих условиях.
Но Макрон признал, что ЕС "не очень преуспел" в сдерживании Москвы, так как она смогла эффективно обходить западные санкций, добилась успеха "на восточном фронте", а российская экономика не рухнула.
Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация очень сложна для украинцев, также она вызывает новые вопросы. Кроме того, существует неясность по поводу политики США. Но ЕС заинтересован в "мирной Европе", которая способна обеспечить безопасность своих соседей, заявил Макрон.
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УкраинаРоссияЕвропаЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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