https://ria.ru/20231221/lavrov-1917225274.html
Тунис не обращался к России с запросом о финансовой помощи, заявил Лавров
Тунис не обращался к России с запросом о финансовой помощи, заявил Лавров - РИА Новости, 21.12.2023
Тунис не обращался к России с запросом о финансовой помощи, заявил Лавров
Тунис не обращался к России с запросом о финансовой помощи на фоне экономических проблем в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:14
2023-12-21T15:14
2023-12-21T15:14
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ТУНИС, 21 дек – РИА Новости. Тунис не обращался к России с запросом о финансовой помощи на фоне экономических проблем в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Тунисские друзья не затрагивали этот вопрос, они к нам не обращались за помощью. Я исхожу из того, что они четко видят пути развития своей страны, включая развитие и оживление своей экономики", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции. МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает экономические трудности, кредита в размере 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения денег является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний. Президент Туниса Кайс Саид заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем. По его словам, выполнение требований банка приведет к большему обнищанию населения. Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения страной независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну. При этом глава МИД Туниса Набиль Аммар заявил в интервью РИА Новости, что Тунис не прерывал переговоров с Международным валютным фондом по выделению ему кредита, однако условия фонда неприемлемы.
https://ria.ru/20231221/tunis-1917213394.html
https://ria.ru/20231221/tunis-1917156961.html
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тунис (страна), сергей лавров, россия
Тунис (страна), Сергей Лавров, Россия
Тунис не обращался к России с запросом о финансовой помощи, заявил Лавров
Лавров: Тунис не просил у РФ финансовой помощи на фоне экономических проблем
ТУНИС, 21 дек – РИА Новости. Тунис не обращался к России с запросом о финансовой помощи на фоне экономических проблем в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Тунисские друзья не затрагивали этот вопрос, они к нам не обращались за помощью. Я исхожу из того, что они четко видят пути развития своей страны, включая развитие и оживление своей экономики", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
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МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает экономические трудности, кредита в размере 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения денег является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний.
Президент Туниса Кайс Саид заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем. По его словам, выполнение требований банка приведет к большему обнищанию населения. Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения страной независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.
При этом глава МИД Туниса Набиль Аммар заявил в интервью РИА Новости, что Тунис не прерывал переговоров с Международным валютным фондом по выделению ему кредита, однако условия фонда неприемлемы.
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