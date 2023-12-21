https://ria.ru/20231221/kubok-1917233213.html
Участники СВО и их семьи станут гостями "Кубка Ивана Ярыгина" в Красноярске
Участники СВО и их семьи станут гостями "Кубка Ивана Ярыгина" в Красноярске - РИА Новости, 21.12.2023
Участники СВО и их семьи станут гостями "Кубка Ивана Ярыгина" в Красноярске
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время совещания по подготовке к XXXV международным соревнованиям по спортивной борьбе "Кубок Ивана Ярыгина"... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:41
2023-12-21T15:41
2023-12-21T15:41
красноярск
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время совещания по подготовке к XXXV международным соревнованиям по спортивной борьбе "Кубок Ивана Ярыгина" поручил пригласить на соревнования в качестве зрителей участников спецоперации и их семьи, сообщает пресс-служба главы региона. Соревнования имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина были учреждены в 1990 году. Первые соревнования прошли в столице Хакасии Абакане. С 1991 года местом проведения Кубка имени Ивана Ярыгина неизменно является Красноярск. XXXV турнир состоится 25-28 января 2024 года во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Старт продаж билетов запланирован на 25 декабря. "Глава региона поручил министерству спорта края пригласить на соревнования в качестве зрителей участников спецоперации и их семьи, а также воспитанников спортивных школ из районов", - говорится в сообщении. Отмечается, что высокий статус мероприятия в очередной раз подтверждает интерес к нему международного спортивного сообщества. По информации Федерации спортивной борьбы России, приглашения направлены в 35 стран. Из ряда иностранных государств уже получен отклик: идет плотная работа с 15 командами. О своем желании прилететь в Сибирь заявили и спортсмены из Южной Америки и Республики Куба. С ними также ведутся переговоры. В 2023 году в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 12 стран мира. По данным пресс-службы, в ходе подготовки к соревнованиям уже в полном объеме проработаны все ключевые организационные вопросы. Проведена работа по подготовке волонтеров, которые будут задействованы во время Кубка. В частности, для работы с иностранными делегациями будут привлечены в качестве переводчиков студенты Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева. Традиционно в дни проведения соревнований в городе включат праздничную подсветку центральных улиц и знаковых мест Красноярска.
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красноярск, красноярский край, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Михаил Котюков
КРАСНОЯРСК, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время совещания по подготовке к XXXV международным соревнованиям по спортивной борьбе "Кубок Ивана Ярыгина" поручил пригласить на соревнования в качестве зрителей участников спецоперации и их семьи, сообщает пресс-служба главы региона.
Соревнования имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР
Ивана Ярыгина были учреждены в 1990 году. Первые соревнования прошли в столице Хакасии Абакане
. С 1991 года местом проведения Кубка имени Ивана Ярыгина неизменно является Красноярск
. XXXV турнир состоится 25-28 января 2024 года во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Старт продаж билетов запланирован на 25 декабря.
"Глава региона поручил министерству спорта края пригласить на соревнования в качестве зрителей участников спецоперации и их семьи, а также воспитанников спортивных школ из районов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что высокий статус мероприятия в очередной раз подтверждает интерес к нему международного спортивного сообщества. По информации Федерации спортивной борьбы России
, приглашения направлены в 35 стран. Из ряда иностранных государств уже получен отклик: идет плотная работа с 15 командами. О своем желании прилететь в Сибирь заявили и спортсмены из Южной Америки
и Республики Куба. С ними также ведутся переговоры. В 2023 году в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 12 стран мира.
По данным пресс-службы, в ходе подготовки к соревнованиям уже в полном объеме проработаны все ключевые организационные вопросы. Проведена работа по подготовке волонтеров, которые будут задействованы во время Кубка. В частности, для работы с иностранными делегациями будут привлечены в качестве переводчиков студенты Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева. Традиционно в дни проведения соревнований в городе включат праздничную подсветку центральных улиц и знаковых мест Красноярска.
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