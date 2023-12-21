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Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 21.12.2023 (обновлено: 13:51 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/kontrnastuplenie-1917182830.html
Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года
Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года - РИА Новости, 21.12.2023
Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года
Основной задачей российской армии в 2023 году было отражение контрнаступления ВСУ, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на брифинге для... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:01
2023-12-21T13:51
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
мариуполь
азовское море
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Основной задачей российской армии в 2023 году было отражение контрнаступления ВСУ, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе."В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами", — подчеркнул генерал армии.Первый заместитель министра обороны уточнил, что противник планировал к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, после чего наступать в сторону Азовского моря к Мариуполю и границе с Крымом.Для этих целей ВСУ сосредоточили к началу июня на Запорожском направлении до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин. В последующем группировку увеличили до 80 батальонов.Для срыва украинских планов российские военные создали эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций, отметил Герасимов.Начальник Генштаба добавил, что противнику удалось незначительно продвинуться на Запорожском направлении ценой колоссальных потерь, но ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону российской обороны. Ситуацию не изменили ни ввод в бой стратегических резервов, ни дополнительные поставки западного оружия, выросли лишь потери в рядах украинской армии. В итоге наступление противника закончилось провалом, констатировал генерал армии.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916926940.html
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, мариуполь, азовское море, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Мариуполь, Азовское море, Мелитополь
Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года

Герасимов: основной задачей российских войск стало отражение наступления ВСУ

© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Основной задачей российской армии в 2023 году было отражение контрнаступления ВСУ, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
«
"В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами", — подчеркнул генерал армии.
Первый заместитель министра обороны уточнил, что противник планировал к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, после чего наступать в сторону Азовского моря к Мариуполю и границе с Крымом.
Для этих целей ВСУ сосредоточили к началу июня на Запорожском направлении до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин. В последующем группировку увеличили до 80 батальонов.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
СМИ: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории
20 декабря, 13:13
Для срыва украинских планов российские военные создали эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций, отметил Герасимов.
Начальник Генштаба добавил, что противнику удалось незначительно продвинуться на Запорожском направлении ценой колоссальных потерь, но ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону российской обороны. Ситуацию не изменили ни ввод в бой стратегических резервов, ни дополнительные поставки западного оружия, выросли лишь потери в рядах украинской армии. В итоге наступление противника закончилось провалом, констатировал генерал армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМариупольАзовское мореМелитополь
 
 
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