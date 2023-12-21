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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинские издание "Зеркало недели". РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T03:11
2023-12-21T03:11
2023-12-21T03:11
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херсон
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинские издание "Зеркало недели". "Взрывы прозвучали в Центральном районе города Херсон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области с 02.00 по мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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херсон, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел ряд взрывов