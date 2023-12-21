https://ria.ru/20231221/kherson-1917116622.html

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2023

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинские издание "Зеркало недели". РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T03:11

2023-12-21T03:11

2023-12-21T03:11

специальная военная операция на украине

херсон

киев

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913545635_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_b894fff97d2e2575c92329e2db1c83c3.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинские издание "Зеркало недели". "Взрывы прозвучали в Центральном районе города Херсон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области с 02.00 по мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231220/vzryvy-1916851887.html

херсон

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире