https://ria.ru/20231221/kamen-1917221277.html
В музей Ростова-на-Дону доставили камень с посланием бойца СВО
В музей Ростова-на-Дону доставили камень с посланием бойца СВО - РИА Новости, 21.12.2023
В музей Ростова-на-Дону доставили камень с посланием бойца СВО
Камень, на котором военнослужащий из Ростовской области Роман Рудаков оставил послание на стене в Марьинке, доставили в музей в Ростове-на-Дону, где специалисты РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:06
2023-12-21T15:06
2023-12-21T15:06
специальная военная операция на украине
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_f5ece3a7797c5d058ceb4421e7caf7b4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Камень, на котором военнослужащий из Ростовской области Роман Рудаков оставил послание на стене в Марьинке, доставили в музей в Ростове-на-Дону, где специалисты проведут работы для его сохранения, рассказала РИА Новости директор Ростовского областного музея краеведения Галина Куликова. Надпись на стене дома "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск" была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки. "Данный камень вчера поступил к нам для проведения консервационных работ. Завтра состоится реставрационный совет, который утвердит всю технологию работы для закрепления надписи, чтобы можно было ее сохранить", - сказала Куликова. Она уточнила, что все работы займут около недели, и до нового года камень будет возвращен в воинскую часть, которая его передала музею. "Дальше будут решать судьбу этого предмета. Насколько мне известно, его планируется выставить на территории воинской части", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20231220/artilleristy-1916849357.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e9409db49243cef99289c420d85ea79c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В музей Ростова-на-Дону доставили камень с посланием бойца СВО
В музей Ростова-на-Дону для консервации доставили камень с посланием бойца СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Камень, на котором военнослужащий из Ростовской области Роман Рудаков оставил послание на стене в Марьинке, доставили в музей в Ростове-на-Дону, где специалисты проведут работы для его сохранения, рассказала РИА Новости директор Ростовского областного музея краеведения Галина Куликова.
Надпись на стене дома "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск" была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки.
«
"Данный камень вчера поступил к нам для проведения консервационных работ. Завтра состоится реставрационный совет, который утвердит всю технологию работы для закрепления надписи, чтобы можно было ее сохранить", - сказала Куликова.
Она уточнила, что все работы займут около недели, и до нового года камень будет возвращен в воинскую часть, которая его передала музею. "Дальше будут решать судьбу этого предмета. Насколько мне известно, его планируется выставить на территории воинской части", - добавила собеседница агентства.
Артиллеристам в зоне СВО доставили 1,5 тысячи детских писем и рисунков