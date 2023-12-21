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В музей Ростова-на-Дону доставили камень с посланием бойца СВО - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/kamen-1917221277.html
В музей Ростова-на-Дону доставили камень с посланием бойца СВО
В музей Ростова-на-Дону доставили камень с посланием бойца СВО - РИА Новости, 21.12.2023
В музей Ростова-на-Дону доставили камень с посланием бойца СВО
Камень, на котором военнослужащий из Ростовской области Роман Рудаков оставил послание на стене в Марьинке, доставили в музей в Ростове-на-Дону, где специалисты РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:06
2023-12-21T15:06
специальная военная операция на украине
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Камень, на котором военнослужащий из Ростовской области Роман Рудаков оставил послание на стене в Марьинке, доставили в музей в Ростове-на-Дону, где специалисты проведут работы для его сохранения, рассказала РИА Новости директор Ростовского областного музея краеведения Галина Куликова. Надпись на стене дома "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск" была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки. "Данный камень вчера поступил к нам для проведения консервационных работ. Завтра состоится реставрационный совет, который утвердит всю технологию работы для закрепления надписи, чтобы можно было ее сохранить", - сказала Куликова. Она уточнила, что все работы займут около недели, и до нового года камень будет возвращен в воинскую часть, которая его передала музею. "Дальше будут решать судьбу этого предмета. Насколько мне известно, его планируется выставить на территории воинской части", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20231220/artilleristy-1916849357.html
ростовская область
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ростовская область, ростов-на-дону
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В музей Ростова-на-Дону доставили камень с посланием бойца СВО

В музей Ростова-на-Дону для консервации доставили камень с посланием бойца СВО

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Камень, на котором военнослужащий из Ростовской области Роман Рудаков оставил послание на стене в Марьинке, доставили в музей в Ростове-на-Дону, где специалисты проведут работы для его сохранения, рассказала РИА Новости директор Ростовского областного музея краеведения Галина Куликова.
Надпись на стене дома "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск" была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки.
«
"Данный камень вчера поступил к нам для проведения консервационных работ. Завтра состоится реставрационный совет, который утвердит всю технологию работы для закрепления надписи, чтобы можно было ее сохранить", - сказала Куликова.
Она уточнила, что все работы займут около недели, и до нового года камень будет возвращен в воинскую часть, которая его передала музею. "Дальше будут решать судьбу этого предмета. Насколько мне известно, его планируется выставить на территории воинской части", - добавила собеседница агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
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