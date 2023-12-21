https://ria.ru/20231221/kalendar-1917083063.html
Представлен календарь предпринимателя на январь 2024 года
Представлен календарь предпринимателя на январь 2024 года - РИА Новости, 21.12.2023
Представлен календарь предпринимателя на январь 2024 года
В 2024 году первый месяц дает предпринимателям возможность закрыть прошлогодние долги - за счет переноса с последнего выходного 2023 года бизнес имеет... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:00
2023-12-21T09:00
2023-12-21T09:00
экономика
россия
владимир путин
андрей белоусов
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В 2024 году первый месяц дает предпринимателям возможность закрыть прошлогодние долги - за счет переноса с последнего выходного 2023 года бизнес имеет возможность доделать необходимые дела в первый рабочий день января, сообщает пресс-служба КМСП.До 9 январяДо 9 января (перенос с воскресенья, 31 декабря) индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы за себя в налоговую инспекцию: на пенсионное и медицинское страхование – 45 842 рубля за 2023 год (главы крестьянско-фермерских хозяйств – за себя и за членов хозяйства).Также принимаются уведомления для оптимизации налогов о переходе: на уплату налога на прибыль организаций по фактической прибыли, на иной объект обложения на упрощенную систему налогооблажения (УСН) и на УСН, АвтоУСН или Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).До 15 январяДо этого срока организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в Социальный фонд России "на травматизм".А также организации и ИП на УСН / ЕСХН могут подать уведомление о переходе на иной налоговый режим в 2024 году.До 22 января импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию.До 25 январяДо этого срока организации и ИП с сотрудниками представляют уведомление для единого налогового платежа (ЕНП) о суммах НДФЛ с 1 января 2024 года по 22 января 2024 года (по взносам в налоговую не нужно, поскольку сдан расчет).Также представляют форму ЕФС-1 (Единая форма сведений-1) в отделение Социального фонда России за 2023 год, а также расчет по страховым взносам в налоговую за 2023 год.До этого срока главы крестьянско-фермерских хозяйств сдают расчет по страховым взносам за себя и за других членов хозяйства. А организации и ИП на общей системе налогообложения (ОСН) и ЕСХН сдают декларацию по НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК). Кроме того, производители подакцизных товаров сдают декларацию, организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог.До 29 январяДо этого срока самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход, организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в налоговую (за декабрь) и НДФЛ (с 1 января 2024 года по 22 января 2024 года).Организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК).Кроме того, организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (если не платят его поквартально по п. 3 ст. 286 НК).Сервис Календарь предпринимателя всегда доступен на Цифровой платформе МСП.РФ. Его можно настроить под свой бизнес, и он сам сформирует события в нужные даты и пришлет напоминания на электронную почту. Платформа создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231218/kmsp-1915989858.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, андрей белоусов, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Евразийский экономический союз
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В 2024 году первый месяц дает предпринимателям возможность закрыть прошлогодние долги - за счет переноса с последнего выходного 2023 года бизнес имеет возможность доделать необходимые дела в первый рабочий день января, сообщает пресс-служба КМСП.
До 9 января (перенос с воскресенья, 31 декабря) индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы за себя в налоговую инспекцию: на пенсионное и медицинское страхование – 45 842 рубля за 2023 год (главы крестьянско-фермерских хозяйств – за себя и за членов хозяйства).
Также принимаются уведомления для оптимизации налогов о переходе: на уплату налога на прибыль организаций по фактической прибыли, на иной объект обложения на упрощенную систему налогооблажения (УСН) и на УСН, АвтоУСН или Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
До этого срока организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в Социальный фонд России "на травматизм".
А также организации и ИП на УСН / ЕСХН могут подать уведомление о переходе на иной налоговый режим в 2024 году.
До 22 января импортеры товаров из стран ЕАЭС
уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию.
Каждый 12-й предприниматель страны получил поддержку КМСП в 2023 году
До этого срока организации и ИП с сотрудниками представляют уведомление для единого налогового платежа (ЕНП) о суммах НДФЛ с 1 января 2024 года по 22 января 2024 года (по взносам в налоговую не нужно, поскольку сдан расчет).
Также представляют форму ЕФС-1 (Единая форма сведений-1) в отделение Социального фонда России
за 2023 год, а также расчет по страховым взносам в налоговую за 2023 год.
До этого срока главы крестьянско-фермерских хозяйств сдают расчет по страховым взносам за себя и за других членов хозяйства. А организации и ИП на общей системе налогообложения (ОСН) и ЕСХН сдают декларацию по НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК). Кроме того, производители подакцизных товаров сдают декларацию, организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог.
До этого срока самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход, организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в налоговую (за декабрь) и НДФЛ (с 1 января 2024 года по 22 января 2024 года).
Организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК).
Кроме того, организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (если не платят его поквартально по п. 3 ст. 286 НК).
Сервис Календарь предпринимателя всегда доступен на Цифровой платформе МСП.РФ. Его можно настроить под свой бизнес, и он сам сформирует события в нужные даты и пришлет напоминания на электронную почту. Платформа создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин
и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.
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