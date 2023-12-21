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В США забили тревогу из-за уникального российского истребителя
В США забили тревогу из-за уникального российского истребителя - РИА Новости, 21.12.2023
В США забили тревогу из-за уникального российского истребителя
Российский истребитель Су-35, будучи одной из самых совершенных авиационных систем своего поколения, превосходит многие американские самолеты, пишет... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:56
2023-12-21T12:56
2023-12-21T17:39
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский истребитель Су-35, будучи одной из самых совершенных авиационных систем своего поколения, превосходит многие американские самолеты, пишет обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest."Этот истребитель поколения "4++" зарекомендовал себя как крайне эффективный конкурент современных американских истребителей, включая F-15 Eagle, F/A-18 Super Hornet и даже F-35 Lightning II", — подчеркнул он.Сучиу отметил, что Су-35 обладает рядом уникальных особенностей. Так, большие и мощные двигатели "Сатурн" АЛ-41Ф1С дают истребителю возможность длительное время развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость — даже без использования форсажной камеры, добавил он. Кроме того, сейчас это единственный серийный истребитель, использующий сопла с осесимметрическим отклонением вектора тяги и обладающий сверхманевренностью, подчеркнул эксперт."Хотя в первую очередь Су-35 рассчитан для завоевания превосходства в воздухе, он имеет дополнительные возможности для воздушной борьбы и ударов по наземным объектам, а также может нести огромное количество вооружения", — восхитился колумнист возможностями российского истребителя.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен назвал истребитель Су-35, используемый на Украине, "самолетом высшего класса".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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технологии, сша, украина, су-35, f-15se, f/a-18
Технологии, США, Украина, Су-35, F-15SE, F/A-18
В США забили тревогу из-за уникального российского истребителя
NI: американские истребители не могут конкурировать с российским Су-35