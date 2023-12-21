https://ria.ru/20231221/infektsii-1917349018.html

В ВОЗ считают неизбежным распространение инфекционных заболеваний в Газе

В ВОЗ считают неизбежным распространение инфекционных заболеваний в Газе - РИА Новости, 21.12.2023

В ВОЗ считают неизбежным распространение инфекционных заболеваний в Газе

Распространение инфекционных заболеваний в Газе неизбежно из-за ужасных санитарных условий и отсутствия чистой питьевой воды, говорится в опубликованном... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:03

2023-12-21T21:03

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ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости. Распространение инфекционных заболеваний в Газе неизбежно из-за ужасных санитарных условий и отсутствия чистой питьевой воды, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Более 1,9 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома (в Газе – ред.), из которых более 1,4 миллиона находятся в переполненных убежищах. Эти условия способствуют постоянному росту инфекционных заболеваний. Сегодня в Газе в среднем есть только один душ на 4500 человек и один туалет на 220. Питьевой воды по-прежнему не хватает, а уровень дефекации на открытом воздухе увеличивается. Эти условия делают распространение инфекционных заболеваний неизбежным", - сказано в документе. По данным организации, c середины октября в анклаве зарегистрировано более 100 тысяч случаев диареи, половина из них приходится на маленьких детей в возрасте до пяти лет. Это число случаев в 25 раз больше доконфликтного уровня. "Зарегистрировано более 150 тысяч случаев инфекции верхних дыхательных путей и множество случаев менингита, кожной сыпи, чесотки, вшей и ветряной оспы. Также подозревается гепатит, потому что у многих людей наблюдаются явные признаки желтухи", - добавляется в заявлении. В ВОЗ также обеспокоены тем, что недоедание увеличивает риск смерти детей от таких заболеваний, как диарея, пневмония и корь, особенно в условиях, когда они не имеют доступа к жизненно важным медицинским услугам. "Беспрецедентное число людей, составляющее 93% населения Газы, сталкивается с крайними уровнями голода, недостаточным питанием и высоким уровнем недоедания. По крайней мере каждое четвертое домохозяйство сталкивается с "катастрофическими условиями": испытывая крайнюю нехватку еды и голод, им пришлось продать свое имущество и пойти на другие крайние меры, чтобы позволить себе поесть. Голод, нищета и смерть очевидны", - отмечают в организации. Накануне в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорилось, что половина жителей Газы страдают от сильного голода, 90% не имеют ежедневного регулярного питания. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231210/rezolyutsiya-1914962767.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231210/gaza-1914959522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, восточный иерусалим, израиль, хамас, оон, воз