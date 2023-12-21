В Самарской области четыре человека погибли от отравления угарным газом
В Самарской области погибла семья из четверых человек, отравившись угарным газом
© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramСотрудники территориального следственного отдела на месте происшествия, где в одной из квартир дома семья отравилась угарным газом в Самарской области. 21 декабря 2023
Сотрудники территориального следственного отдела на месте происшествия, где в одной из квартир дома семья отравилась угарным газом в Самарской области. 21 декабря 2023
САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Семья из четырех человек, включая ребенка, насмерть отравилась угарным газом в одной из квартир в Отрадном в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
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"По предварительным данным, 21 декабря 2023 года в одной из квартир дома, расположенного в городе Отрадном, семья отравилась угарным газом. В результате происшествия погибло четыре человека, в том числе и малолетний ребенок", - говорится в сообщении ведомства.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погиб ребенок 2015 года рождения.
Собственную проверку по факту ЧП организовала прокуратура Отрадного. По предварительным данным надзорного ведомства, утечка газа произошла в квартире дома на улица Ленина. "Прокуратура города Отрадного проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего порядок обслуживания газоснабжающего оборудования. По итогам проверки будет дана оценка качества услуг, оказанных обслуживающей организацией", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.