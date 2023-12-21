Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 21.12.2023 (обновлено: 09:56 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/gaz-1917128467.html
В Самарской области четыре человека погибли от отравления угарным газом
В Самарской области четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 21.12.2023
В Самарской области четыре человека погибли от отравления угарным газом
Семья из четырех человек, включая ребенка, насмерть отравилась угарным газом в одной из квартир в Отрадном в Самарской области, сообщило региональное... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T07:51
2023-12-21T09:56
отрадное
происшествия
самарская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917138711_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_4aea29206e81bb22923d1bf2d458dfc2.jpg
САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Семья из четырех человек, включая ребенка, насмерть отравилась угарным газом в одной из квартир в Отрадном в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "По предварительным данным, 21 декабря 2023 года в одной из квартир дома, расположенного в городе Отрадном, семья отравилась угарным газом. В результате происшествия погибло четыре человека, в том числе и малолетний ребенок", - говорится в сообщении ведомства. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погиб ребенок 2015 года рождения. По факту происшествия следственный отдел по городу Отрадному проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек). Собственную проверку по факту ЧП организовала прокуратура Отрадного. По предварительным данным надзорного ведомства, утечка газа произошла в квартире дома на улица Ленина. "Прокуратура города Отрадного проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего порядок обслуживания газоснабжающего оборудования. По итогам проверки будет дана оценка качества услуг, оказанных обслуживающей организацией", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231217/gas-1916308702.html
отрадное
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917138711_422:0:1190:576_1920x0_80_0_0_5518db8e94841bf866ef9b4446616087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отрадное, происшествия, самарская область, россия
Отрадное, Происшествия, Самарская область, Россия
В Самарской области четыре человека погибли от отравления угарным газом

В Самарской области погибла семья из четверых человек, отравившись угарным газом

© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramСотрудники территориального следственного отдела на месте происшествия, где в одной из квартир дома семья отравилась угарным газом в Самарской области. 21 декабря 2023
Сотрудники территориального следственного отдела на месте происшествия, где в одной из квартир дома семья отравилась угарным газом в Самарской области. 21 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : СУ СК России по Самарской области/Telegram
Сотрудники территориального следственного отдела на месте происшествия, где в одной из квартир дома семья отравилась угарным газом в Самарской области. 21 декабря 2023
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Семья из четырех человек, включая ребенка, насмерть отравилась угарным газом в одной из квартир в Отрадном в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«
"По предварительным данным, 21 декабря 2023 года в одной из квартир дома, расположенного в городе Отрадном, семья отравилась угарным газом. В результате происшествия погибло четыре человека, в том числе и малолетний ребенок", - говорится в сообщении ведомства.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погиб ребенок 2015 года рождения.
По факту происшествия следственный отдел по городу Отрадному проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек).
Собственную проверку по факту ЧП организовала прокуратура Отрадного. По предварительным данным надзорного ведомства, утечка газа произошла в квартире дома на улица Ленина. "Прокуратура города Отрадного проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего порядок обслуживания газоснабжающего оборудования. По итогам проверки будет дана оценка качества услуг, оказанных обслуживающей организацией", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
Следователь СУ СК России на месте гибели мужчины в доме в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
В Нижнем Новгороде человек погиб после отравления угарным газом
17 декабря, 14:37
 
ОтрадноеПроисшествияСамарская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала