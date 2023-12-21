https://ria.ru/20231221/gaz-1917128467.html

В Самарской области четыре человека погибли от отравления угарным газом

В Самарской области четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 21.12.2023

В Самарской области четыре человека погибли от отравления угарным газом

Семья из четырех человек, включая ребенка, насмерть отравилась угарным газом в одной из квартир в Отрадном в Самарской области, сообщило региональное... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T07:51

2023-12-21T07:51

2023-12-21T09:56

отрадное

происшествия

самарская область

россия

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САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Семья из четырех человек, включая ребенка, насмерть отравилась угарным газом в одной из квартир в Отрадном в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "По предварительным данным, 21 декабря 2023 года в одной из квартир дома, расположенного в городе Отрадном, семья отравилась угарным газом. В результате происшествия погибло четыре человека, в том числе и малолетний ребенок", - говорится в сообщении ведомства. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погиб ребенок 2015 года рождения. По факту происшествия следственный отдел по городу Отрадному проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек). Собственную проверку по факту ЧП организовала прокуратура Отрадного. По предварительным данным надзорного ведомства, утечка газа произошла в квартире дома на улица Ленина. "Прокуратура города Отрадного проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего порядок обслуживания газоснабжающего оборудования. По итогам проверки будет дана оценка качества услуг, оказанных обслуживающей организацией", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231217/gas-1916308702.html

отрадное

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отрадное, происшествия, самарская область, россия