https://ria.ru/20231221/elektrosamokaty-1917199344.html
Минпромторг рассказал об обязательной сертификации электросамокатов
Минпромторг рассказал об обязательной сертификации электросамокатов - РИА Новости, 21.12.2023
Минпромторг рассказал об обязательной сертификации электросамокатов
Принятое решение об обязательной сертификации электросамокатов в РФ пока не вступило в силу, мера заработает после внесений соответствующих изменений в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:54
2023-12-21T13:54
2023-12-21T13:54
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Принятое решение об обязательной сертификации электросамокатов в РФ пока не вступило в силу, мера заработает после внесений соответствующих изменений в нормативные акты, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В среду по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту было решено включить электросамокаты в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РФ. По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, мера призвана предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. "После принятия и вступления в силу соответствующих изменений производимые или поставляемые в Российскую Федерацию электрические средства индивидуальной мобильности будут проходить процедуру обязательной сертификации", - пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Минпромторг рассказал об обязательной сертификации электросамокатов
Минпромторг: обязательная сертификация электросамокатов пока не вступила в силу