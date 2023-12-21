https://ria.ru/20231221/elektrosamokaty-1917199344.html

Минпромторг рассказал об обязательной сертификации электросамокатов

Минпромторг рассказал об обязательной сертификации электросамокатов - РИА Новости, 21.12.2023

Минпромторг рассказал об обязательной сертификации электросамокатов

Принятое решение об обязательной сертификации электросамокатов в РФ пока не вступило в силу, мера заработает после внесений соответствующих изменений в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:54

2023-12-21T13:54

2023-12-21T13:54

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Принятое решение об обязательной сертификации электросамокатов в РФ пока не вступило в силу, мера заработает после внесений соответствующих изменений в нормативные акты, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В среду по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту было решено включить электросамокаты в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РФ. По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, мера призвана предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. "После принятия и вступления в силу соответствующих изменений производимые или поставляемые в Российскую Федерацию электрические средства индивидуальной мобильности будут проходить процедуру обязательной сертификации", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия