https://ria.ru/20231221/elektroavtomobili-1917128599.html

СМИ: власти США планируют повысить тарифы на китайские электромобили

СМИ: власти США планируют повысить тарифы на китайские электромобили - РИА Новости, 21.12.2023

СМИ: власти США планируют повысить тарифы на китайские электромобили

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает повышение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили, чтобы поддержать американские товары... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T07:55

2023-12-21T07:55

2023-12-21T07:55

джо байден

сша

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает повышение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили, чтобы поддержать американские товары экологически чистой энергии, передает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Как рассказал Wall Street Journal неназванные источники, чиновники в Белом доме и других агентствах обсуждают пошлины, чтобы завершить длительный пересмотр тарифов в начале 2024 года. "Администрация Байдена обсуждает повышение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили, в попытке поддержать промышленность чистой энергетики США в борьбе с более дешевыми китайскими экспортируемыми товарами", - заявили изданию неназванные источники, знакомые с обсуждениями. По данным Wall Street Journal, администрация Байдена также рассматривает возможность снижения тарифов на некоторые китайские потребительские товары, которые чиновники не считают "стратегически важными". Как рассказали газете чиновники, в США также могут дополнительно повысить тарифы на экологически чистую продукцию. "Администрация президента США еще не определилась с тарифами", - добавили газете источники.

https://ria.ru/20230823/atom-1891648397.html

https://ria.ru/20231206/kitay-1914071118.html

сша

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джо байден, сша