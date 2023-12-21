Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области Тверская область успешно развивает региональную экономику
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Тверская область успешно развивает региональную экономику
ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область успешно реализует свои возможности и развивает региональную экономику, сообщил губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года.
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"Существенно возросли объемы производства в промышленности, сельском хозяйстве, количество инвестиционных проектов. Мы работали, работаем с каждым инвестором. И такая командная работа дает свои результаты", - сказал Руденя.
По его словам, в четверг пройдет заседание регионального правительства, на котором будут приняты решения по поддержке еще четырех инвестиционных проектов.
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"Даже компании из недружественных стран продолжают работать на нашей территории. Их инвесторы, акционеры говорят слова благодарности", - отметил губернатор.
Он добавил, что ключевые условия для инвесторов – это уровень заработной платы не ниже, чем в Твери, либо регионе, а также долгосрочные инвестиции в уставной капитал.
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"Третье – это минимальное количество рабочих мест, которые нам должны обеспечить инвесторы. И четвертое – это уплата налогов в консолидированный бюджет Тверской области. Это основные условия. Еще один очень важный вопрос – приоритет для трудовых ресурсов из Тверской области", - пояснил Руденя.