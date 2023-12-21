https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917240648.html

Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику

Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику - РИА Новости, 21.12.2023

Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику

Тверская область успешно реализует свои возможности и развивает региональную экономику, сообщил губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:51

2023-12-21T15:51

2023-12-21T15:51

тверская область

экономика

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область успешно реализует свои возможности и развивает региональную экономику, сообщил губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "Существенно возросли объемы производства в промышленности, сельском хозяйстве, количество инвестиционных проектов. Мы работали, работаем с каждым инвестором. И такая командная работа дает свои результаты", - сказал Руденя. По его словам, в четверг пройдет заседание регионального правительства, на котором будут приняты решения по поддержке еще четырех инвестиционных проектов. "Даже компании из недружественных стран продолжают работать на нашей территории. Их инвесторы, акционеры говорят слова благодарности", - отметил губернатор. Он добавил, что ключевые условия для инвесторов – это уровень заработной платы не ниже, чем в Твери, либо регионе, а также долгосрочные инвестиции в уставной капитал. "Третье – это минимальное количество рабочих мест, которые нам должны обеспечить инвесторы. И четвертое – это уплата налогов в консолидированный бюджет Тверской области. Это основные условия. Еще один очень важный вопрос – приоритет для трудовых ресурсов из Тверской области", - пояснил Руденя.

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Наталья Макарова

экономика, тверская область, тверь, игорь руденя