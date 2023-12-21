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Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику - РИА Новости, 21.12.2023
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Тверская область
 
15:51 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917240648.html
Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику
Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику - РИА Новости, 21.12.2023
Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику
Тверская область успешно реализует свои возможности и развивает региональную экономику, сообщил губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:51
2023-12-21T15:51
тверская область
экономика
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область успешно реализует свои возможности и развивает региональную экономику, сообщил губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "Существенно возросли объемы производства в промышленности, сельском хозяйстве, количество инвестиционных проектов. Мы работали, работаем с каждым инвестором. И такая командная работа дает свои результаты", - сказал Руденя. По его словам, в четверг пройдет заседание регионального правительства, на котором будут приняты решения по поддержке еще четырех инвестиционных проектов. "Даже компании из недружественных стран продолжают работать на нашей территории. Их инвесторы, акционеры говорят слова благодарности", - отметил губернатор. Он добавил, что ключевые условия для инвесторов – это уровень заработной платы не ниже, чем в Твери, либо регионе, а также долгосрочные инвестиции в уставной капитал. "Третье – это минимальное количество рабочих мест, которые нам должны обеспечить инвесторы. И четвертое – это уплата налогов в консолидированный бюджет Тверской области. Это основные условия. Еще один очень важный вопрос – приоритет для трудовых ресурсов из Тверской области", - пояснил Руденя.
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экономика, тверская область, тверь, игорь руденя
Тверская область, Экономика, Тверская область, Тверь, Игорь Руденя

Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области Тверская область успешно развивает региональную экономику
 Тверская область успешно развивает региональную экономику - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Тверская область успешно развивает региональную экономику
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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область успешно реализует свои возможности и развивает региональную экономику, сообщил губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года.
«
"Существенно возросли объемы производства в промышленности, сельском хозяйстве, количество инвестиционных проектов. Мы работали, работаем с каждым инвестором. И такая командная работа дает свои результаты", - сказал Руденя.
По его словам, в четверг пройдет заседание регионального правительства, на котором будут приняты решения по поддержке еще четырех инвестиционных проектов.
«
"Даже компании из недружественных стран продолжают работать на нашей территории. Их инвесторы, акционеры говорят слова благодарности", - отметил губернатор.
Он добавил, что ключевые условия для инвесторов – это уровень заработной платы не ниже, чем в Твери, либо регионе, а также долгосрочные инвестиции в уставной капитал.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей
Вчера, 15:46
«
"Третье – это минимальное количество рабочих мест, которые нам должны обеспечить инвесторы. И четвертое – это уплата налогов в консолидированный бюджет Тверской области. Это основные условия. Еще один очень важный вопрос – приоритет для трудовых ресурсов из Тверской области", - пояснил Руденя.
 
Тверская областьЭкономикаТверская областьТверьИгорь Руденя
 
 
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