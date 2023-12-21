https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917229444.html

Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин

Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023

Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин

Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:25

2023-12-21T15:25

2023-12-21T15:27

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат, сообщил президент России Владимир Путин."Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших высоких заработных плат", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20231219/medvedev-1916820723.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, экономика