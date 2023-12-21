https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917229444.html
Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин
Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023
Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин
Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:25
2023-12-21T15:25
2023-12-21T15:27
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916984955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37bfc550777cac9ec719fb46da013913.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат, сообщил президент России Владимир Путин."Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших высоких заработных плат", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20231219/medvedev-1916820723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916984955_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_678e8a75644a6ad151b689985872b7cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин
Путин: российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров