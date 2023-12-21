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Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023
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15:25 21.12.2023 (обновлено: 15:27 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917229444.html
Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин
Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023
Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин
Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:25
2023-12-21T15:27
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат, сообщил президент России Владимир Путин."Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших высоких заработных плат", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Российской экономике нужны квалифицированные кадры, заявил Путин

Путин: российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат, сообщил президент России Владимир Путин.
"Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших высоких заработных плат", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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