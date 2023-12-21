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Российские десантники уничтожили на Днепре три моторные лодки ВСУ

Российские десантники уничтожили на Днепре три моторные лодки ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023

Российские десантники уничтожили на Днепре три моторные лодки ВСУ

Расчеты FPV-дронов российских Воздушно-десантных войск уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T05:10

2023-12-21T05:10

2023-12-21T08:46

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов российских Воздушно-десантных войск уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "После запуска FPV-дрона оператор обнаружил цель - моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек. Определив цель, оператор профессионально осуществил заход на нее. Помощник оператора скорректировал полет дрона, точно навел его на цель и зафиксировал поражение. Моторная лодка с личным составом ВСУ была потоплена", - сообщили в военном ведомстве. Там также добавили, что вторым и третьим FPV-дронами были поражены и потоплены аналогичные плавсредства украинских формирований. Минобороны сообщает, что подразделения беспилотных летательных аппаратов российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно уничтожают катера и моторные лодки ВСУ, на которых те пытаются переправить личный состав и материальные средства для высадки на левый берег Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20231214/krynki-1915746560.html

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Уничтожение дронами моторных лодок ВСУ в Херсонской области Расчеты FPV-дронов российских десантников уничтожили 3 моторных лодки ВСУ вместе с личным составом на Днепре в Херсонской области, сообщили в Минобороны и показали кадры поражения этой техники 2023-12-21T05:10 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины