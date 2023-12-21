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Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции
Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции - РИА Новости, 21.12.2023
Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции
Польская оппозиция решила игнорировать заседание сейма республики, на котором рассматривают закон о бюджете на 2024 год. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:24
2023-12-21T15:24
2023-12-21T15:24
польша
в мире
ярослав качиньский
право и справедливость
сейм польши
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ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Польская оппозиция решила игнорировать заседание сейма республики, на котором рассматривают закон о бюджете на 2024 год. Из трансляции заседания парламента, которая ведется на официальном сайте сейма, видно, что в зале заседаний пустуют целые сектора, предназначенные для депутатов партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, которая недавно потеряла власть и перешла в оппозицию. Официально PiS не объясняли причин отсутствия в зале заседаний сейма своих депутатов. Тем не менее заседание сейма продолжается. Кроме депутатов партий правящей коалиции, в нем участвуют депутаты фракции националистов и евроскептиков "Конфедерация". "Право и справедливость" имеет 194 депутатских мандата в парламенте из 460 человек. Ранее кабинет министров Польши принял проект бюджета на 2024 год с рекордным дефицитом в 184 миллиарда злотых (46,6 миллиарда долларов). Недавно польская оппозиция под руководством Туска добилась серьезного успеха на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
https://ria.ru/20231220/polsha-1917044337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, ярослав качиньский, право и справедливость, сейм польши
Польша, В мире, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Сейм Польши
Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции
Польская оппозиция игнорирует заседание сейма, где рассматривают закон о бюджете
ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Польская оппозиция решила игнорировать заседание сейма республики, на котором рассматривают закон о бюджете на 2024 год.
Из трансляции заседания парламента, которая ведется на официальном сайте сейма, видно, что в зале заседаний пустуют целые сектора, предназначенные для депутатов партии "Право и справедливость
" (PiS) Ярослава Качиньского
, которая недавно потеряла власть и перешла в оппозицию. Официально PiS не объясняли причин отсутствия в зале заседаний сейма своих депутатов.
Тем не менее заседание сейма продолжается. Кроме депутатов партий правящей коалиции, в нем участвуют депутаты фракции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
"Право и справедливость" имеет 194 депутатских мандата в парламенте из 460 человек.
Ранее кабинет министров Польши принял проект бюджета на 2024 год с рекордным дефицитом в 184 миллиарда злотых (46,6 миллиарда долларов).
Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ
Недавно польская оппозиция под руководством Туска добилась серьезного успеха на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".