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Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции - РИА Новости, 21.12.2023
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15:24 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/byudzhet-1917229105.html
Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции
Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции - РИА Новости, 21.12.2023
Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции
Польская оппозиция решила игнорировать заседание сейма республики, на котором рассматривают закон о бюджете на 2024 год. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:24
2023-12-21T15:24
польша
в мире
ярослав качиньский
право и справедливость
сейм польши
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ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Польская оппозиция решила игнорировать заседание сейма республики, на котором рассматривают закон о бюджете на 2024 год. Из трансляции заседания парламента, которая ведется на официальном сайте сейма, видно, что в зале заседаний пустуют целые сектора, предназначенные для депутатов партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, которая недавно потеряла власть и перешла в оппозицию. Официально PiS не объясняли причин отсутствия в зале заседаний сейма своих депутатов. Тем не менее заседание сейма продолжается. Кроме депутатов партий правящей коалиции, в нем участвуют депутаты фракции националистов и евроскептиков "Конфедерация". "Право и справедливость" имеет 194 депутатских мандата в парламенте из 460 человек. Ранее кабинет министров Польши принял проект бюджета на 2024 год с рекордным дефицитом в 184 миллиарда злотых (46,6 миллиарда долларов). Недавно польская оппозиция под руководством Туска добилась серьезного успеха на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
https://ria.ru/20231220/polsha-1917044337.html
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польша, в мире, ярослав качиньский, право и справедливость, сейм польши
Польша, В мире, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Сейм Польши
Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции

Польская оппозиция игнорирует заседание сейма, где рассматривают закон о бюджете

© Flickr / Kamil PorembinskiНочная Варшава, Польша
Ночная Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Flickr / Kamil Porembinski
Ночная Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Польская оппозиция решила игнорировать заседание сейма республики, на котором рассматривают закон о бюджете на 2024 год.
Из трансляции заседания парламента, которая ведется на официальном сайте сейма, видно, что в зале заседаний пустуют целые сектора, предназначенные для депутатов партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, которая недавно потеряла власть и перешла в оппозицию. Официально PiS не объясняли причин отсутствия в зале заседаний сейма своих депутатов.
Тем не менее заседание сейма продолжается. Кроме депутатов партий правящей коалиции, в нем участвуют депутаты фракции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
"Право и справедливость" имеет 194 депутатских мандата в парламенте из 460 человек.
Ранее кабинет министров Польши принял проект бюджета на 2024 год с рекордным дефицитом в 184 миллиарда злотых (46,6 миллиарда долларов).
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ
20 декабря, 14:53
Недавно польская оппозиция под руководством Туска добилась серьезного успеха на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
 
ПольшаВ миреЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьСейм Польши
 
 
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