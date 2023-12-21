https://ria.ru/20231221/byudzhet-1917229105.html

Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции

Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции - РИА Новости, 21.12.2023

Сейм Польши рассматривает закон о бюджете без оппозиции

Польская оппозиция решила игнорировать заседание сейма республики, на котором рассматривают закон о бюджете на 2024 год. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:24

2023-12-21T15:24

2023-12-21T15:24

польша

в мире

ярослав качиньский

право и справедливость

сейм польши

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ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Польская оппозиция решила игнорировать заседание сейма республики, на котором рассматривают закон о бюджете на 2024 год. Из трансляции заседания парламента, которая ведется на официальном сайте сейма, видно, что в зале заседаний пустуют целые сектора, предназначенные для депутатов партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, которая недавно потеряла власть и перешла в оппозицию. Официально PiS не объясняли причин отсутствия в зале заседаний сейма своих депутатов. Тем не менее заседание сейма продолжается. Кроме депутатов партий правящей коалиции, в нем участвуют депутаты фракции националистов и евроскептиков "Конфедерация". "Право и справедливость" имеет 194 депутатских мандата в парламенте из 460 человек. Ранее кабинет министров Польши принял проект бюджета на 2024 год с рекордным дефицитом в 184 миллиарда злотых (46,6 миллиарда долларов). Недавно польская оппозиция под руководством Туска добилась серьезного успеха на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

https://ria.ru/20231220/polsha-1917044337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

польша, в мире, ярослав качиньский, право и справедливость, сейм польши