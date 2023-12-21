https://ria.ru/20231221/buterbrodeks-1917129943.html

"Бутербродекс" в первой половине декабря вырос на 3,4 пункта

"Бутербродекс" в первой половине декабря вырос на 3,4 пункта - РИА Новости, 21.12.2023

"Бутербродекс" в первой половине декабря вырос на 3,4 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине декабря увеличился... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:19

2023-12-21T08:19

2023-12-21T08:19

экономика

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине декабря увеличился на 3,4 пункта и составил 126,8 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. За период с 1 по 15 декабря по сравнению со второй половиной ноября средний чек вырос по огурцам (на 20,3%, до 148 рублей), батону (на 2,6%, до 39 рублей), кофе (на 2,6%, до 197 рублей), сливочному маслу (на 0,6%, до 158 рублей) и сыру (на 0,5%, до 199 рублей). Снизился он по сахару (на 1,6%, до 62 рублей) и ветчине (на 1,5%, до 200 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 3,4 пункта и составил 126,8 пункта. Как отмечают аналитики "Чек Индекса", сейчас индекс отражает переход россиян к фазе активных предновогодних трат, при этом наиболее значительный вклад в его рост продолжают вносить огурцы. В начале января эксперты ожидают снижения спроса.

https://ria.ru/20231214/inflyatsiya-1915731298.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия