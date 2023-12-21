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Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко
Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023
Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко
Спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:32
2023-12-21T12:32
2023-12-21T12:43
экономика
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно."Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно", - сказала она.Она также отметила, что дифференциация и изменение шкалы НДФЛ тоже не рассматривается, это "не только экономическая, финансовая мера, это фактор стабильности".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, валентина матвиенко
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко
Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко
Матвиенко: правительство не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно.
"Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно", - сказала она.
Она также отметила, что дифференциация и изменение шкалы НДФЛ тоже не рассматривается, это "не только экономическая, финансовая мера, это фактор стабильности".
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году