Рейтинг@Mail.ru
Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 21.12.2023 (обновлено: 12:43 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/biznes-1917177531.html
Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко
Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023
Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко
Спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:32
2023-12-21T12:43
экономика
россия
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153077/98/1530779871_0:99:1550:971_1920x0_80_0_0_8daddc1f7bd0976ba5879ba0731d56c1.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно."Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно", - сказала она.Она также отметила, что дифференциация и изменение шкалы НДФЛ тоже не рассматривается, это "не только экономическая, финансовая мера, это фактор стабильности".
https://ria.ru/20231213/nalog-1915428022.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153077/98/1530779871_137:0:1432:971_1920x0_80_0_0_1f57ba6300ccca4e5b64100a8530210a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, валентина матвиенко
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко
Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко

Матвиенко: правительство не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес

© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно.
"Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно", - сказала она.
Она также отметила, что дифференциация и изменение шкалы НДФЛ тоже не рассматривается, это "не только экономическая, финансовая мера, это фактор стабильности".
Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы РФ помогает посетителю со сдачей налоговой отчетности - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году
13 декабря, 02:17
 
ЭкономикаРоссияВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала