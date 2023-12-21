https://ria.ru/20231221/biznes-1917177531.html

Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко

Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023

Налоговую нагрузку на бизнес повышать не планируют, заявила Матвиенко

Спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:32

2023-12-21T12:32

2023-12-21T12:43

экономика

россия

валентина матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153077/98/1530779871_0:99:1550:971_1920x0_80_0_0_8daddc1f7bd0976ba5879ba0731d56c1.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес, это сейчас контрпродуктивно."Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно", - сказала она.Она также отметила, что дифференциация и изменение шкалы НДФЛ тоже не рассматривается, это "не только экономическая, финансовая мера, это фактор стабильности".

https://ria.ru/20231213/nalog-1915428022.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, валентина матвиенко