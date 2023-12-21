https://ria.ru/20231221/bednost-1917228724.html

Путин заявил об историческом минимуме уровня бедности в 2023 году

Путин заявил об историческом минимуме уровня бедности в 2023 году - РИА Новости, 21.12.2023

Путин заявил об историческом минимуме уровня бедности в 2023 году

В 2023 году в РФ будет исторический минимум уровня бедности, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:23

2023-12-21T15:23

2023-12-21T16:14

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В 2023 году в РФ будет исторический минимум уровня бедности, сообщил президент России Владимир Путин."Вообще, слово не очень хорошее - бедность, но, тем не менее, такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году", - сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20231214/ekonomika-1915725808.html

россия

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Путин: уровень бедности в 2023 году достиг исторического минимума «Вообще, слово не очень хорошее — бедность, но, тем не менее, такие показатели есть. Будет исторический минимум», — сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 2023-12-21T15:23 true PT0M34S

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россия, владимир путин