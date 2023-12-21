https://ria.ru/20231221/aviatsiya-1917185390.html
Герасимов отметил роль авиации в решении задач в зоне спецоперации
Герасимов отметил роль авиации в решении задач в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.12.2023
Герасимов отметил роль авиации в решении задач в зоне спецоперации
Большой вклад в решение задач объединенной группировки войск ВС РФ в зоне СВО вносят оперативно-тактическая и армейская авиация, заявил начальник Генштаба ВС РФ РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:09
2023-12-21T13:09
2023-12-21T13:09
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Большой вклад в решение задач объединенной группировки войск ВС РФ в зоне СВО вносят оперативно-тактическая и армейская авиация, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. "Большой вклад в решение задач объединенной группировки войск вносят оперативно-тактическая и армейская авиация. Она применяется круглосуточно, в простых и сложных метеоусловиях для поиска и уничтожения сил и средств противника, а также выполнения разведывательно-боевых задач", - сказал он. По его словам, с начала СВО самолетами и вертолетами осуществлены тысячи боевых вылетов, "ежедневно наносится огневое поражение штабам, командным пунктам, складам с военной техникой и боеприпасами, а также местам дислокации личного состава ВСУ". "В зоне специальной военной операции эффективно действуют войска ПВО. В текущем году ими уничтожено свыше 6300 воздушных целей противника, в том числе более 4600 беспилотных летательных аппаратов, более 100 управляемых авиационных ракет Storm Shadow, до 90 противорадиолокационных ракет HARM, а также 30 ракет оперативно-тактических комплексов "Точка-У" и более 1400 снарядов РСЗО", - подчеркнул Герасимов.
https://ria.ru/20231221/kontrnastuplenie-1917182830.html
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россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов отметил роль авиации в решении задач в зоне спецоперации
Герасимов: большой вклад в решение задач в зоне СВО вносит авиация
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Большой вклад в решение задач объединенной группировки войск ВС РФ в зоне СВО вносят оперативно-тактическая и армейская авиация, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
"Большой вклад в решение задач объединенной группировки войск вносят оперативно-тактическая и армейская авиация. Она применяется круглосуточно, в простых и сложных метеоусловиях для поиска и уничтожения сил и средств противника, а также выполнения разведывательно-боевых задач", - сказал он.
По его словам, с начала СВО самолетами и вертолетами осуществлены тысячи боевых вылетов, "ежедневно наносится огневое поражение штабам, командным пунктам, складам с военной техникой и боеприпасами, а также местам дислокации личного состава ВСУ
".
"В зоне специальной военной операции эффективно действуют войска ПВО. В текущем году ими уничтожено свыше 6300 воздушных целей противника, в том числе более 4600 беспилотных летательных аппаратов, более 100 управляемых авиационных ракет Storm Shadow, до 90 противорадиолокационных ракет HARM, а также 30 ракет оперативно-тактических комплексов "Точка-У" и более 1400 снарядов РСЗО", - подчеркнул Герасимов.
Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года