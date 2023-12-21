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Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/ataki-1917185875.html
Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО
Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО - РИА Новости, 21.12.2023
Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО
Только на территории ДНР с февраля 2022 года из-за террористических атак ВСУ погибли более 4,7 тысячи мирных жителей, покушения на журналистов и представителей... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:11
2023-12-21T13:11
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Только на территории ДНР с февраля 2022 года из-за террористических атак ВСУ погибли более 4,7 тысячи мирных жителей, покушения на журналистов и представителей власти в четырех новых регионах России остаются нормой для Киева, сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Только на территории Донецкой Народной Республики с февраля 2022 года погибли более 4700 мирных жителей, в том числе 140 детей. Еще свыше 5 тысяч человек получили ранения", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году. Он добавил, что разрушены и повреждены более 16 тысяч жилых домов и почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений. "Покушения на журналистов и представителей администраций Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей остаются нормой для украинского руководства", - отметил Герасимов.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
донецкая народная республика
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Влада Копылова
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валерий герасимов, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО

Герасимов: террористические атаки ВСУ погубили 4700 жителей ДНР с начала СВО

© Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Калининского района Донецка со стороны Украины
Последствия обстрела Калининского района Донецка со стороны Украины
© Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Калининского района Донецка со стороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Только на территории ДНР с февраля 2022 года из-за террористических атак ВСУ погибли более 4,7 тысячи мирных жителей, покушения на журналистов и представителей власти в четырех новых регионах России остаются нормой для Киева, сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Только на территории Донецкой Народной Республики с февраля 2022 года погибли более 4700 мирных жителей, в том числе 140 детей. Еще свыше 5 тысяч человек получили ранения", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.
Он добавил, что разрушены и повреждены более 16 тысяч жилых домов и почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений.
"Покушения на журналистов и представителей администраций Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей остаются нормой для украинского руководства", - отметил Герасимов.
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Вчера, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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