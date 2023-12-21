https://ria.ru/20231221/ataki-1917185875.html

Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО

Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО - РИА Новости, 21.12.2023

Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО

Только на территории ДНР с февраля 2022 года из-за террористических атак ВСУ погибли более 4,7 тысячи мирных жителей, покушения на журналистов и представителей... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:11

2023-12-21T13:11

2023-12-21T13:11

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Только на территории ДНР с февраля 2022 года из-за террористических атак ВСУ погибли более 4,7 тысячи мирных жителей, покушения на журналистов и представителей власти в четырех новых регионах России остаются нормой для Киева, сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Только на территории Донецкой Народной Республики с февраля 2022 года погибли более 4700 мирных жителей, в том числе 140 детей. Еще свыше 5 тысяч человек получили ранения", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году. Он добавил, что разрушены и повреждены более 16 тысяч жилых домов и почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений. "Покушения на журналистов и представителей администраций Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей остаются нормой для украинского руководства", - отметил Герасимов.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий герасимов, донецкая народная республика, вооруженные силы украины