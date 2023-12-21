https://ria.ru/20231221/alfa-bank-1916759581.html

Альфа-Банк открывает 300 современных офисов в малых городах России

Альфа-Банк открывает 300 современных офисов в малых городах России - РИА Новости, 21.12.2023

Альфа-Банк открывает 300 современных офисов в малых городах России

" откроет по итогам 2023 года триста офисов в различных регионах России, продемонстрировав наиболее высокие темпы роста физической сети в банковском секторе... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:16

2023-12-21T20:16

2023-12-21T20:22

альфа-банк

владимир верхошинский

экономика

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. АО "Альфа-Банк" откроет по итогам 2023 года триста офисов в различных регионах России, продемонстрировав наиболее высокие темпы роста физической сети в банковском секторе экономики, сообщает банк.Рост сети связан с ориентацией банка на обеспечение доступности качественных финансовых продуктов для населения и бизнеса в любой точке страны. Большинство офисов открывается в городах с населением менее ста тысяч человек в формате phygital. Термин "фиджитал" объединяет два английских слова — physical и digital и обозначает сочетание цифрового и физического каналов взаимодействия с клиентом."Альфа-Банк активно идет в регионы, в небольшие города. Мы поняли для себя, что бизнес может быть сосредоточен в отдаленных регионах. Сейчас, все банки закрывают свои отделения, а мы открываем и развиваем наши современные цифровые Phygital в малых и средних городах. И это, конечно, с одной стороны про бизнес, а с другой – в этом есть социальное значение. Потому что, когда в малонаселенном городе открывается отделение Альфа-Банка со всеми технологиями, со всем дизайном, качеством обслуживания и продуктами – это подобно тому, что в этом городе приземляется тарелка с инопланетянами", — приводятся в сообщении слова главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского.Отделения Альфа-Банка оформлены в современном формате: мягкие диваны, панорамные окна, интерьер в приглушенных оттенках, отсутствие окошек и перегородок. Офисы в таком стиле больше похожи на уютное кафе, куда посетители могут привести с собой домашних животных. Благодаря этому посещение банка не нужно специально планировать — туда можно зайти, например, во время прогулки с собакой, отмечается в сообщении.Как пояснила старший вице-президент банка, руководитель департамента управления сетью Елена Тятенкова, раньше жителям малых городов нужно было решать финансовые вопросы пользуясь исключительно удаленными каналами связи, в то время как для многих клиентов важен контакт с представителем банка, с которым можно обсудить конкретную задачу и получить ответ на индивидуальный вопрос."Мы не просто открываем отделения и развиваем банковскую сеть, мы еще активно участвуем в региональной жизни: работаем над повышением финансовой грамотности населения, интегрируемся в городские праздники, спонсируем местные спортивные команды, успешно взаимодействуем с местными администрациями. Открытие Альфа-Банка – это всегда новые рабочие места, новые возможности и дополнительные налоговые поступления для города", - добавила Тятенкова.Реклама, АО "Альфа-Банк", erid: 4CQwVszH9pWupKKNgdg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

альфа-банк, владимир верхошинский, экономика, общество