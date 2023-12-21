Запрет абортов не решит проблему рождаемости, считает заслуженный врач
Заслуженный врач РФ: запрет абортов не решит проблему рождаемости
© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запрет абортов не решит проблему рождаемости, подобный опыт уже был после Великой Отечественной войны, это не принесло ничего, кроме роста сепсиса, осложнений и увеличения материнской смертности, заявила РИА Новости заслуженный врач РФ, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова.
Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности. Проект поддержали в РПЦ. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года 14 декабря, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете". Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, отмечал президент, указав, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно.
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"Запретом абортов проблему повышения рождаемости не решить. Почему? Да потому, что любая женщина принимает такое решение очень непросто. Это операция, которая может покалечить репродуктивную функцию. И поэтому когда она уже решила прервать беременность, лучше дать время ей подумать, прислушаться к себе, и для этого сейчас у нас есть неделя тишины, которая даст возможность женщине какое-то время поразмыслить над принятым решением, и плюс работа психолога, который также примет участие в формировании правильного репродуктивного выбора женщины", - сказала Башмакова.
Она отметила, что если женщина уже решила не становиться матерью, то аборт сделают в медицинском учреждении, и это не будет криминальным прерыванием беременности вне стен медицинской организации. Подобный опыт криминальных абортов уже был в послевоенный период, после Великой Отечественной войны, и это не принесло ничего, кроме роста сепсиса, осложнений и роста материнской смертности, пояснила специалист.
По ее словам, не идти по пути запретов - правильное решение в пользу сохранения здоровья женщины, сейчас есть большой арсенал возможностей, которые позволяют помочь в ситуации репродуктивного выбора.
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"Я считаю, лучше работать на профилактику абортов, а также усилить контроль за соблюдением тех подходов, которые уже внедрены, как неделя тишины и психологическое консультирование, в том числе контролировать соблюдение этих подходов в коммерческих медицинских организациях", - подчеркнула врач.