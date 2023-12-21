https://ria.ru/20231221/abort-1917343108.html

Запрет абортов не решит проблему рождаемости, считает заслуженный врач

Запрет абортов не решит проблему рождаемости, считает заслуженный врач - РИА Новости, 21.12.2023

Запрет абортов не решит проблему рождаемости, считает заслуженный врач

Запрет абортов не решит проблему рождаемости, подобный опыт уже был после Великой Отечественной войны, это не принесло ничего, кроме роста сепсиса, осложнений и РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:37

2023-12-21T20:37

2023-12-21T20:37

общество

россия

владимир путин

госдума рф

русская православная церковь

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запрет абортов не решит проблему рождаемости, подобный опыт уже был после Великой Отечественной войны, это не принесло ничего, кроме роста сепсиса, осложнений и увеличения материнской смертности, заявила РИА Новости заслуженный врач РФ, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова. Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности. Проект поддержали в РПЦ. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года 14 декабря, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете". Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, отмечал президент, указав, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно. "Запретом абортов проблему повышения рождаемости не решить. Почему? Да потому, что любая женщина принимает такое решение очень непросто. Это операция, которая может покалечить репродуктивную функцию. И поэтому когда она уже решила прервать беременность, лучше дать время ей подумать, прислушаться к себе, и для этого сейчас у нас есть неделя тишины, которая даст возможность женщине какое-то время поразмыслить над принятым решением, и плюс работа психолога, который также примет участие в формировании правильного репродуктивного выбора женщины", - сказала Башмакова. Она отметила, что если женщина уже решила не становиться матерью, то аборт сделают в медицинском учреждении, и это не будет криминальным прерыванием беременности вне стен медицинской организации. Подобный опыт криминальных абортов уже был в послевоенный период, после Великой Отечественной войны, и это не принесло ничего, кроме роста сепсиса, осложнений и роста материнской смертности, пояснила специалист. По ее словам, не идти по пути запретов - правильное решение в пользу сохранения здоровья женщины, сейчас есть большой арсенал возможностей, которые позволяют помочь в ситуации репродуктивного выбора. "Я считаю, лучше работать на профилактику абортов, а также усилить контроль за соблюдением тех подходов, которые уже внедрены, как неделя тишины и психологическое консультирование, в том числе контролировать соблюдение этих подходов в коммерческих медицинских организациях", - подчеркнула врач.

https://ria.ru/20231218/aborty-1916459541.html

https://ria.ru/20231213/aborty-1915639734.html

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общество, россия, владимир путин, госдума рф, русская православная церковь