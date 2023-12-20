https://ria.ru/20231220/zhivotnye-1917075742.html
В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных животных
В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных животных - РИА Новости, 20.12.2023
В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных животных
Бездомных животных разрешили умерщвлять в Республике Алтай, сообщается на сайте госсобрания региона. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T19:50
2023-12-20T19:50
2023-12-20T19:51
общество
республика алтай
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БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Бездомных животных разрешили умерщвлять в Республике Алтай, сообщается на сайте госсобрания региона. "Реализация проекта закона предполагает, что места и пункты временного содержания животных, не являющимися приютами для животных, на территории Республики Алтай могут быть муниципальными, а также частными, срок содержания в которых не будет превышать 11 дней до принятия решения проведения умерщвления животного или дальнейшее его содержание", - говорится в сообщении. На сайте госсобрания уточняется, что теперь органы местного самоуправления в Республике Алтай смогут принимать решение об умерщвлении бездомных животных, проявляющих немотивированную агрессивность либо причинивших вред здоровью или жизни человека. Также муниципалитет сможет принять решение об эвтаназии невостребованного бездомного животного. Отмечается, что поправки приводят региональные законы в соответствие с федеральными для обеспечения безопасности жителей Республики Алтай.
https://ria.ru/20231208/sobaki-1914660244.html
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общество, республика алтай
Общество, Республика Алтай
В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных животных
В Республике Алтай разрешили умерщвлять бездомных животных