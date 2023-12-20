https://ria.ru/20231220/zhivotnye-1917075742.html

В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных животных

В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных животных - РИА Новости, 20.12.2023

В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных животных

Бездомных животных разрешили умерщвлять в Республике Алтай, сообщается на сайте госсобрания региона. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T19:50

2023-12-20T19:50

2023-12-20T19:51

общество

республика алтай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_7e3684b3fb9a6966b020002d01a8322f.jpg

БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Бездомных животных разрешили умерщвлять в Республике Алтай, сообщается на сайте госсобрания региона. "Реализация проекта закона предполагает, что места и пункты временного содержания животных, не являющимися приютами для животных, на территории Республики Алтай могут быть муниципальными, а также частными, срок содержания в которых не будет превышать 11 дней до принятия решения проведения умерщвления животного или дальнейшее его содержание", - говорится в сообщении. На сайте госсобрания уточняется, что теперь органы местного самоуправления в Республике Алтай смогут принимать решение об умерщвлении бездомных животных, проявляющих немотивированную агрессивность либо причинивших вред здоровью или жизни человека. Также муниципалитет сможет принять решение об эвтаназии невостребованного бездомного животного. Отмечается, что поправки приводят региональные законы в соответствие с федеральными для обеспечения безопасности жителей Республики Алтай.

https://ria.ru/20231208/sobaki-1914660244.html

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика алтай