https://ria.ru/20231220/zhargonizmy-1916857997.html

Эксперт спрогнозировал влияние сериала "Слово пацана" на речь россиян

Эксперт спрогнозировал влияние сериала "Слово пацана" на речь россиян - РИА Новости, 20.12.2023

Эксперт спрогнозировал влияние сериала "Слово пацана" на речь россиян

Бандитские жаргонизмы могут вернуться в речь россиян из-за популярности сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", но на очень короткое время: употребляя их,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:14

2023-12-20T07:14

2023-12-20T07:14

общество

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Бандитские жаргонизмы могут вернуться в речь россиян из-за популярности сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", но на очень короткое время: употребляя их, человек снижает свой статус, уже через год слово "чушпан" употреблять перестанут, считает директор департамента научной деятельности Института русского языка имени Пушкина Андрей Щербаков. "Если бандитские жаргонизмы вернутся, то на очень короткое время. Это будет данью моде, не более того", – сказал Щербаков РИА Новости, добавив, что для подростков это просто элемент игры, а взрослым это вообще не интересно. По его словам, используя бандитские слова вне определенного сообщества, человек "занижает свой социальный статус". В связи с популярностью сериала "Слово пацана" некоторые жаргонизмы приобрели новые значения. "Мы уже наблюдаем расширение значения слова "чушпан". Это уже не какой-то "лох", не имеющий "крыши", а человек, поведение которого не соответствует общим тенденциям, общепринятым правилам. В таком значении слово из криминального жаргона переходит в общий жаргон и становится более распространенным", – сказал эксперт, отметив, что через год-полтора слово "чушпан" уже никто не будет использовать, "разве что в шутку и в узком кругу".

https://ria.ru/20231214/garmash-1915877854.html

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общество