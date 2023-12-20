https://ria.ru/20231220/zemletryasenie-1916902504.html

На юге Италии произошло землетрясение

На юге Италии произошло землетрясение - РИА Новости, 20.12.2023

На юге Италии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой около 4 произошло в среду утром в провинции Реджо-Калабрия на юге Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:54

2023-12-20T11:54

2023-12-20T11:54

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РИМ, 20 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой около 4 произошло в среду утром в провинции Реджо-Калабрия на юге Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv). По данным сейсмологов, наиболее сильный подземный толчок был зафиксирован в 07.49 (09.49 мск), его магнитуда составила от 3,6 до 4,1. Эпицентр землетрясения находился близ калабрийского городка Само, очаг залегал на глубине 14 километров. Колебания земной поверхности явственно ощутили жители многих населенных пунктов на юге Апеннинского полуострова, а также на Сицилии. Мэр Само Паоло Пулитано сообщил новостному телеканалу RaiNews24, что в момент, когда произошло землетрясение, многих жителей охватила паника. "Ощущался достаточно сильный толчок. Люди в страхе покинули свои дома и до сих пор находятся на улице", - рассказал он. По словам градоначальника, на данный момент информации об ущербе в результате землетрясения не поступало. Представители технических служб проводят осмотр и проверку городских объектов. Власти ряда населенных пунктов Реджо-Калабрии приняли меры предосторожности и отменили занятия в местных школах.

https://ria.ru/20231219/vulkan-1916619419.html

https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916631491.html

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в мире, италия