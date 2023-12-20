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"Крым и два русских региона". Французов поразило заявление Зеленского - РИА Новости, 20.12.2023
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18:28 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1917058001.html
"Крым и два русских региона". Французов поразило заявление Зеленского
"Крым и два русских региона". Французов поразило заявление Зеленского - РИА Новости, 20.12.2023
"Крым и два русских региона". Французов поразило заявление Зеленского
Читателей французской газеты Le Figaro удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ хотели бы мобилизовать еще полмиллиона человек... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:28
2023-12-20T18:28
политика
украина
восточная европа
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ хотели бы мобилизовать еще полмиллиона человек для продолжения боевых действий."Просто невероятно, каждую неделю Владимиру Зеленскому приходится менять пуловеры этого странного камуфляжного цвета! С каждым разом все толще. Перспектива принести в жертву еще 500 000 украинских мужчин и женщин, похоже, не ослабила его аппетита. Питается отлично. Стандарт высокий: у него постоянные поездки и деловые встречи, и везде его очень хорошо принимают. Когда же он наестся?" — задался вопросом X-name."Когда мы видим по телевизору в некоторых странах Восточной Европы настоящие рейды по захвату людей, которые проводят украинские власти для отправки их на фронт, мы задаемся вопросом: кого они собираются мобилизовать? Детей или стариков? Стоят ли Крым и одна-две русскоязычные области гибели или увечий стольких людей? Уверен, что нет", — считает Yann."Когда он начнет думать о мире?" — поинтересовался пользователь с ником "Et après?"."Слово "мобилизация" не подходит. "Братская могила" было бы точнее", — уверен LobbyCratieFrancaise.Зеленский накануне провел пресс-конференцию по итогам года. Он сообщил о предложении военных призвать в ВСУ еще полмиллиона украинцев, пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, но при этом поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1917038407.html
https://ria.ru/20231220/rossiya-1917011409.html
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политика, украина, восточная европа, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Восточная Европа, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Крым и два русских региона". Французов поразило заявление Зеленского

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ хотели бы мобилизовать еще полмиллиона человек для продолжения боевых действий.
«
"Просто невероятно, каждую неделю Владимиру Зеленскому приходится менять пуловеры этого странного камуфляжного цвета! С каждым разом все толще. Перспектива принести в жертву еще 500 000 украинских мужчин и женщин, похоже, не ослабила его аппетита. Питается отлично. Стандарт высокий: у него постоянные поездки и деловые встречи, и везде его очень хорошо принимают. Когда же он наестся?" — задался вопросом X-name.
"Когда мы видим по телевизору в некоторых странах Восточной Европы настоящие рейды по захвату людей, которые проводят украинские власти для отправки их на фронт, мы задаемся вопросом: кого они собираются мобилизовать? Детей или стариков? Стоят ли Крым и одна-две русскоязычные области гибели или увечий стольких людей? Уверен, что нет", — считает Yann.
"Когда он начнет думать о мире?" — поинтересовался пользователь с ником "Et après?".
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"Слово "мобилизация" не подходит. "Братская могила" было бы точнее", — уверен LobbyCratieFrancaise.
Зеленский накануне провел пресс-конференцию по итогам года. Он сообщил о предложении военных призвать в ВСУ еще полмиллиона украинцев, пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, но при этом поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаУкраинаВосточная ЕвропаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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