"Крым и два русских региона". Французов поразило заявление Зеленского
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ хотели бы мобилизовать еще полмиллиона человек для продолжения боевых действий.
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"Просто невероятно, каждую неделю Владимиру Зеленскому приходится менять пуловеры этого странного камуфляжного цвета! С каждым разом все толще. Перспектива принести в жертву еще 500 000 украинских мужчин и женщин, похоже, не ослабила его аппетита. Питается отлично. Стандарт высокий: у него постоянные поездки и деловые встречи, и везде его очень хорошо принимают. Когда же он наестся?" — задался вопросом X-name.
"Когда мы видим по телевизору в некоторых странах Восточной Европы настоящие рейды по захвату людей, которые проводят украинские власти для отправки их на фронт, мы задаемся вопросом: кого они собираются мобилизовать? Детей или стариков? Стоят ли Крым и одна-две русскоязычные области гибели или увечий стольких людей? Уверен, что нет", — считает Yann.
"Когда он начнет думать о мире?" — поинтересовался пользователь с ником "Et après?".
"Слово "мобилизация" не подходит. "Братская могила" было бы точнее", — уверен LobbyCratieFrancaise.
Зеленский накануне провел пресс-конференцию по итогам года. Он сообщил о предложении военных призвать в ВСУ еще полмиллиона украинцев, пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, но при этом поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет.
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