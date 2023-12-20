https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916870269.html
Захарова объяснила, почему Зеленский "забыл" русский язык
Захарова объяснила, почему Зеленский "забыл" русский язык - РИА Новости, 20.12.2023
Захарова объяснила, почему Зеленский "забыл" русский язык
Владимир Зеленский во время предвыборной кампании позиционировал себя как носитель русского языка и выступал за двуязычие Украины, а теперь "забыл" русский,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:31
2023-12-20T09:31
2023-12-20T10:20
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский во время предвыборной кампании позиционировал себя как носитель русского языка и выступал за двуязычие Украины, а теперь "забыл" русский, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное — нравственность, мораль, даже прагматику. <...> Есть такое понятие — затмить глаза. Все затмило. Национализм затмил все — вот на таких людей рассчитана эта фраза. Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм. Который действительно внедряли в сознание граждан Украины десятилетиями", — заявила Захарова.По ее словам, этот жест — послание Зеленского националистам, что он "тоже дерусифицировался". Захарова напомнила, что обычно люди гордятся знанием нескольких языков, этот инструментарий расширяет кругозор и позволяет более оперативно получать информацию. При этом во время выборов на Украине, Зеленский наоборот позиционировал себя как объединитель страны и говорил, что жители русскоязычных регионов могут говорить на своем языке. По ее словам, "он был тем самым кандидатом", "который говорил о том, что он говорит на русском языке, что так и надо, в этом и суть его программы — некая синергия, некий синтез"."Попытка сблизить людей, которые, к сожалению, за годы развело по разные стороны", — напомнила Захарова. По ее оценке, именно поэтому Зеленского и выбрали — а не потому, что он был опытным политиком или у него были экстраординарные способности.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916854742.html
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916858280.html
https://ria.ru/20231219/peregovory-1916832601.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мария захарова, владимир зеленский, сергей лавров, россия, верховная рада украины
Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Верховная Рада Украины
Захарова объяснила, почему Зеленский "забыл" русский язык
Захарова: Зеленский "забыл" русский язык, хотя ранее выступал за двуязычие
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Владимир Зеленский во время предвыборной кампании позиционировал себя как носитель русского языка и выступал за двуязычие Украины, а теперь "забыл" русский, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik
.
Накануне журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Зеленскому вопрос на русском языке. Тот обратился к переводчику с русского на украинский, удивившись, что "жизнь изменилась". При этом свой ответ Зеленский дал на украинском.
"Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное — нравственность, мораль, даже прагматику. <...> Есть такое понятие — затмить глаза. Все затмило. Национализм затмил все — вот на таких людей рассчитана эта фраза. Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм. Который действительно внедряли в сознание граждан Украины десятилетиями", — заявила Захарова.
По ее словам, этот жест — послание Зеленского националистам, что он "тоже дерусифицировался".
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Захарова напомнила, что обычно люди гордятся знанием нескольких языков, этот инструментарий расширяет кругозор и позволяет более оперативно получать информацию.
При этом во время выборов на Украине
, Зеленский наоборот позиционировал себя как объединитель страны и говорил, что жители русскоязычных регионов могут говорить на своем языке.
По ее словам, "он был тем самым кандидатом", "который говорил о том, что он говорит на русском языке, что так и надо, в этом и суть его программы — некая синергия, некий синтез".
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"Попытка сблизить людей, которые, к сожалению, за годы развело по разные стороны", — напомнила Захарова.
По ее оценке, именно поэтому Зеленского и выбрали — а не потому, что он был опытным политиком или у него были экстраординарные способности.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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