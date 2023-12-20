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ВСУ "выдохлись" на Запорожском направлении, заявил Балицкий - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 20.12.2023 (обновлено: 09:31 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/zaporozhskaya_oblast-1916847120.html
ВСУ "выдохлись" на Запорожском направлении, заявил Балицкий
ВСУ "выдохлись" на Запорожском направлении, заявил Балицкий - РИА Новости, 20.12.2023
ВСУ "выдохлись" на Запорожском направлении, заявил Балицкий
Украинские войска "выдохлись" на Запорожском направлении, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:36
2023-12-20T09:31
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинские войска "выдохлись" на Запорожском направлении, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.&quot;Все познается в сравнении. Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Во-первых, наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что атакующих действий почти не ведет. Это единичные случаи&quot;, — рассказал он.По словам губернатора, противник еще предпринимает "некоторые контратаки" со стороны Работино, "но по всему фронту сегодня инициатива полностью у наших военных", а ВСУ несут "очень высокие потери". В частности, отметил он, с Запорожского направления сняли группировку ВСУ "Марун". "Сегодня они вынуждены растаскивать по всему фронту свои силы, и мы сегодня видим, что с нашего направления в значительной степени были сняты подразделения боеспособные и отправлены на Донецкое и Херсонское направления — там, где у них все хуже, чем у нас", — сообщил глава региона. Как подчеркнул Балицкий, Вооруженные силы "практически полностью обезглавили противника" с точки зрения его наступательных действий.Губернатор также сообщил, что российские военные захватывают на Запорожском направлении каждую неделю как минимум один опорный пункт ВСУ.Украинская армия с 4 июня пять месяцев безуспешно пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал накануне министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск. По его словам, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
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Балицкий: "ВСУ практически не пытаются атаковать на Запорожском участке фронта"
ВСУ практически не пытаются атаковать на запорожском участке фронта, инициатива полностью на стороне России, рассказал РИА Новости Балицкий
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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ "выдохлись" на Запорожском направлении, заявил Балицкий

Балицкий: ВСУ практически не пытаются атаковать на запорожском участке фронта

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинские войска "выдохлись" на Запорожском направлении, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
«

"Все познается в сравнении. Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Во-первых, наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что атакующих действий почти не ведет. Это единичные случаи", — рассказал он.

По словам губернатора, противник еще предпринимает "некоторые контратаки" со стороны Работино, "но по всему фронту сегодня инициатива полностью у наших военных", а ВСУ несут "очень высокие потери".
В частности, отметил он, с Запорожского направления сняли группировку ВСУ "Марун".
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"Сегодня они вынуждены растаскивать по всему фронту свои силы, и мы сегодня видим, что с нашего направления в значительной степени были сняты подразделения боеспособные и отправлены на Донецкое и Херсонское направления — там, где у них все хуже, чем у нас", — сообщил глава региона.
Как подчеркнул Балицкий, Вооруженные силы "практически полностью обезглавили противника" с точки зрения его наступательных действий.
Губернатор также сообщил, что российские военные захватывают на Запорожском направлении каждую неделю как минимум один опорный пункт ВСУ.
Украинская армия с 4 июня пять месяцев безуспешно пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал накануне министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.
По его словам, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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