https://ria.ru/20231220/zaporozhe-1916848950.html
ВСУ теряют минимум один "опорник" в Запорожье в неделю, сообщил Балицкий
ВСУ теряют минимум один "опорник" в Запорожье в неделю, сообщил Балицкий - РИА Новости, 20.12.2023
ВСУ теряют минимум один "опорник" в Запорожье в неделю, сообщил Балицкий
Российские Вооруженные силы еженедельно забирают по как минимум по одному опорному пункту украинских войск на запорожском фронте, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:11
2023-12-20T04:11
2023-12-20T04:11
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запорожская область
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владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские Вооруженные силы еженедельно забирают по как минимум по одному опорному пункту украинских войск на запорожском фронте, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Ребята сегодня уверенно отбирают наши, как Владимир Высоцкий пел, крохи и пяди. Мы забираем назад по одному "опорнику" спокойно, продвигаясь вперед, переваривая основные наступательные силы противника, с такой целью, чтобы не нести максимально и уходить от потерь со своей стороны. В основном работает очень активно наша артиллерия", - рассказал он. По словам Балицкого, еще летом "противник валил огромными бригадами, шел ротами, даже батальонами на некоторых направлениях", но сейчас речь идет лишь о "штучных" подразделениях. Вопрос о том, можно ли назвать действия Вооруженных сил России на запорожском направлении наступлением, губернатор переадресовал в Минобороны РФ. "Вы знаете, это должны военные говорить. Могу от себя сказать, что наступательные действия мы ведем, но в контексте активной обороны это могут быть контратаки. Тут надо, чтобы военные вам дали профессиональную классификацию. То, что мы забираем каждую неделю по опорнику, по два, по несколько опорников, то? что наши войска продвигаются, это факт. А как это классифицируется со стороны военных, они вам скажут", - отметил глава региона.
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россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир высоцкий (автор песен)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Высоцкий (автор песен)
ВСУ теряют минимум один "опорник" в Запорожье в неделю, сообщил Балицкий
Балицкий: ВС России в Запорожье еженедельно забирают минимум один "опорник" ВСУ
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские Вооруженные силы еженедельно забирают по как минимум по одному опорному пункту украинских войск на запорожском фронте, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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"Ребята сегодня уверенно отбирают наши, как Владимир Высоцкий пел, крохи и пяди. Мы забираем назад по одному "опорнику" спокойно, продвигаясь вперед, переваривая основные наступательные силы противника, с такой целью, чтобы не нести максимально и уходить от потерь со своей стороны. В основном работает очень активно наша артиллерия", - рассказал он.
По словам Балицкого, еще летом "противник валил огромными бригадами, шел ротами, даже батальонами на некоторых направлениях", но сейчас речь идет лишь о "штучных" подразделениях.
Вопрос о том, можно ли назвать действия Вооруженных сил России
на запорожском направлении наступлением, губернатор переадресовал в Минобороны РФ.
"Вы знаете, это должны военные говорить. Могу от себя сказать, что наступательные действия мы ведем, но в контексте активной обороны это могут быть контратаки. Тут надо, чтобы военные вам дали профессиональную классификацию. То, что мы забираем каждую неделю по опорнику, по два, по несколько опорников, то? что наши войска продвигаются, это факт. А как это классифицируется со стороны военных, они вам скажут", - отметил глава региона.
ВСУ "выдохлись" на Запорожском направлении, заявил Балицкий