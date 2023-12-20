Рейтинг@Mail.ru
ВСУ теряют минимум один "опорник" в Запорожье в неделю, сообщил Балицкий - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/zaporozhe-1916848950.html
ВСУ теряют минимум один "опорник" в Запорожье в неделю, сообщил Балицкий
ВСУ теряют минимум один "опорник" в Запорожье в неделю, сообщил Балицкий - РИА Новости, 20.12.2023
ВСУ теряют минимум один "опорник" в Запорожье в неделю, сообщил Балицкий
Российские Вооруженные силы еженедельно забирают по как минимум по одному опорному пункту украинских войск на запорожском фронте, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:11
2023-12-20T04:11
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
владимир высоцкий (автор песен)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bab54e837aec5d82977aa4ee99407a6.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские Вооруженные силы еженедельно забирают по как минимум по одному опорному пункту украинских войск на запорожском фронте, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Ребята сегодня уверенно отбирают наши, как Владимир Высоцкий пел, крохи и пяди. Мы забираем назад по одному "опорнику" спокойно, продвигаясь вперед, переваривая основные наступательные силы противника, с такой целью, чтобы не нести максимально и уходить от потерь со своей стороны. В основном работает очень активно наша артиллерия", - рассказал он. По словам Балицкого, еще летом "противник валил огромными бригадами, шел ротами, даже батальонами на некоторых направлениях", но сейчас речь идет лишь о "штучных" подразделениях. Вопрос о том, можно ли назвать действия Вооруженных сил России на запорожском направлении наступлением, губернатор переадресовал в Минобороны РФ. "Вы знаете, это должны военные говорить. Могу от себя сказать, что наступательные действия мы ведем, но в контексте активной обороны это могут быть контратаки. Тут надо, чтобы военные вам дали профессиональную классификацию. То, что мы забираем каждую неделю по опорнику, по два, по несколько опорников, то? что наши войска продвигаются, это факт. А как это классифицируется со стороны военных, они вам скажут", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20231220/zaporozhskaya_oblast-1916847120.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de3eff1fd5e033948e86f03fc24d5949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир высоцкий (автор песен)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Высоцкий (автор песен)
ВСУ теряют минимум один "опорник" в Запорожье в неделю, сообщил Балицкий

Балицкий: ВС России в Запорожье еженедельно забирают минимум один "опорник" ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские Вооруженные силы еженедельно забирают по как минимум по одному опорному пункту украинских войск на запорожском фронте, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Ребята сегодня уверенно отбирают наши, как Владимир Высоцкий пел, крохи и пяди. Мы забираем назад по одному "опорнику" спокойно, продвигаясь вперед, переваривая основные наступательные силы противника, с такой целью, чтобы не нести максимально и уходить от потерь со своей стороны. В основном работает очень активно наша артиллерия", - рассказал он.
По словам Балицкого, еще летом "противник валил огромными бригадами, шел ротами, даже батальонами на некоторых направлениях", но сейчас речь идет лишь о "штучных" подразделениях.
Вопрос о том, можно ли назвать действия Вооруженных сил России на запорожском направлении наступлением, губернатор переадресовал в Минобороны РФ.
"Вы знаете, это должны военные говорить. Могу от себя сказать, что наступательные действия мы ведем, но в контексте активной обороны это могут быть контратаки. Тут надо, чтобы военные вам дали профессиональную классификацию. То, что мы забираем каждую неделю по опорнику, по два, по несколько опорников, то? что наши войска продвигаются, это факт. А как это классифицируется со стороны военных, они вам скажут", - отметил глава региона.
Балицкий: ВСУ практически не пытаются атаковать на Запорожском участке фронта - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
ВСУ "выдохлись" на Запорожском направлении, заявил Балицкий
03:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВладимир Высоцкий (автор песен)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала