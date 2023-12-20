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МИД: Россия старается не допустить эскалации на границе Израиля и Ливана - РИА Новости, 20.12.2023
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17:16 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/zakharova-1917023627.html
МИД: Россия старается не допустить эскалации на границе Израиля и Ливана
МИД: Россия старается не допустить эскалации на границе Израиля и Ливана - РИА Новости, 20.12.2023
МИД: Россия старается не допустить эскалации на границе Израиля и Ливана
Москва делает всё от неё зависящее для того, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию напряженности на границе Израиля и Ливана, заявила официальный... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:16
2023-12-20T17:16
в мире
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россия
израиль
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва делает всё от неё зависящее для того, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию напряженности на границе Израиля и Ливана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы делаем всё, для того, чтобы как страна, как внешнеполитическое ведомство, всё от нас зависящее для недопущения дальнейшей эскалации напряженности и вооруженных действий в регионе. Ситуация в зоне разграничительной линии между Ливаном и Израилем напрямую связана с происходящем в секторе Газа и на других палестинских территориях", - сказала Захарова на брифинге. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,6 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231220/izrail-1916886897.html
https://ria.ru/20231219/livan-1916657568.html
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в мире, ливан, россия, израиль, мария захарова, оон, хезболла, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Россия, Израиль, Мария Захарова, ООН, Хезболла, Владимир Путин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД: Россия старается не допустить эскалации на границе Израиля и Ливана

Захарова: Россия старается не допустить разрастания конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва делает всё от неё зависящее для того, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию напряженности на границе Израиля и Ливана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы делаем всё, для того, чтобы как страна, как внешнеполитическое ведомство, всё от нас зависящее для недопущения дальнейшей эскалации напряженности и вооруженных действий в регионе. Ситуация в зоне разграничительной линии между Ливаном и Израилем напрямую связана с происходящем в секторе Газа и на других палестинских территориях", - сказала Захарова на брифинге.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
11:01
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан
Вчера, 11:04
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,6 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Израиль может начать войну с "Хезболлой", считает военный эксперт
17 декабря, 17:09
 
В миреЛиванРоссияИзраильМария ЗахароваООНХезболлаВладимир ПутинХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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