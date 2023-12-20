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Захарова оценила позицию стран Ближнего востока по войне Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 20.12.2023
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01:51 20.12.2023 (обновлено: 01:52 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/zakharova-1916842208.html
Захарова оценила позицию стран Ближнего востока по войне Израиля и ХАМАС
Захарова оценила позицию стран Ближнего востока по войне Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 20.12.2023
Захарова оценила позицию стран Ближнего востока по войне Израиля и ХАМАС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны ближневосточного региона заняли ответственную позицию по палестино-израильскому конфликту,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T01:51
2023-12-20T01:52
россия
ближний восток
израиль
мария захарова
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны ближневосточного региона заняли ответственную позицию по палестино-израильскому конфликту, прилагая усилия к тому, чтобы он не перерос в более глобальный. "Они (западные страны – ред.) расшатывают его (ближневосточный регион – ред.) долго. Другое дело, что страны региона, мне кажется, изжили иллюзии и прекрасно понимают, что их стабильность, будущее и счастье в их руках, а не в руках тех, кто обещает много, кому они уже раньше пытались делегировать свою судьбу, а получали в конце концов якобы волны "арабской весны", а на самом деле – вмешательство во внутренние дела и перекройку региона. Страны региона сейчас борются за то, чтобы (палестино-израильский – ред.) конфликт не перерос во что-то глобальное и непоправимое. Они понимают риски, ведут себя ответственно", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о риске разрастания палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других стран региона. По ее словам, это видно "и по позиции отдельных стран-соседей, и по позиции страновых объединений" в этом регионе. "Позиция России (по палестино-израильскому конфликту - ред.) всем известна. Да, не скрою, мы слышим такое (критику - ред.) со стороны Запада в отношении нашей позиции, что даже сложно поверить, что мы общаемся с людьми, которые называют себя цивилизованными… Однако я напомню, что истинный друг не тот, который говорит исключительно приятные вещи, я сейчас говорю непосредственно о ситуации израильско-палестинского конфликта, а истинный друг тот, кто говорит правильные вещи, способные помочь преодолеть страшный, опасный, застарелый конфликт. Мы видим, в чем суть этого конфликта, мы понимаем, что методом агрессии, методом ведения боевых действий, без разбору убивающих мирное население, эту ситуацию не только не преодолеть, но можно еще и усугубить", - подчеркнула Захарова. Она отметила, что в России понимают, что будущее - за двугосударственной моделью, с мирным сосуществованием двух государств, со столицей у Палестины в Восточном Иерусалиме. "Мы прекрасно понимаем, что у нашей позиции есть не только наша собственная аналитика в основе, но еще и базис в виде международно-правовых документов: резолюции Совбеза и решение Генеральной Ассамблеи ООН, и большое количество документов, которые принимались в результате обсуждений в соответствующих форматах десятилетиями", - сказала Захарова. "Мы слышим позицию стран региона, которые солидарны с нашим видением, или мы близки к их позиции, а их позиция многострадальная, выстраданная. Не думаю, что здесь надо искать оголтелый национализм, в чем-то обвинять кого-то, здесь нужно искать выход из ситуации. Здесь нужно видеть корни и первопричины того, что происходит. Не всем нравится, когда подобное звучит, но это честно по отношению к людям, которые там живут, и потому что это правда, и потому что это должно сработать", - добавила Захарова.
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россия, ближний восток, израиль, мария захарова, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Ближний Восток, Израиль, Мария Захарова, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Захарова оценила позицию стран Ближнего востока по войне Израиля и ХАМАС

Захарова назвала позицию стран Ближнего востока по войне в регионе ответственной

© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны ближневосточного региона заняли ответственную позицию по палестино-израильскому конфликту, прилагая усилия к тому, чтобы он не перерос в более глобальный.
«
"Они (западные страны – ред.) расшатывают его (ближневосточный регион – ред.) долго. Другое дело, что страны региона, мне кажется, изжили иллюзии и прекрасно понимают, что их стабильность, будущее и счастье в их руках, а не в руках тех, кто обещает много, кому они уже раньше пытались делегировать свою судьбу, а получали в конце концов якобы волны "арабской весны", а на самом деле – вмешательство во внутренние дела и перекройку региона. Страны региона сейчас борются за то, чтобы (палестино-израильский – ред.) конфликт не перерос во что-то глобальное и непоправимое. Они понимают риски, ведут себя ответственно", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о риске разрастания палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других стран региона.
По ее словам, это видно "и по позиции отдельных стран-соседей, и по позиции страновых объединений" в этом регионе.
"Позиция России (по палестино-израильскому конфликту - ред.) всем известна. Да, не скрою, мы слышим такое (критику - ред.) со стороны Запада в отношении нашей позиции, что даже сложно поверить, что мы общаемся с людьми, которые называют себя цивилизованными… Однако я напомню, что истинный друг не тот, который говорит исключительно приятные вещи, я сейчас говорю непосредственно о ситуации израильско-палестинского конфликта, а истинный друг тот, кто говорит правильные вещи, способные помочь преодолеть страшный, опасный, застарелый конфликт. Мы видим, в чем суть этого конфликта, мы понимаем, что методом агрессии, методом ведения боевых действий, без разбору убивающих мирное население, эту ситуацию не только не преодолеть, но можно еще и усугубить", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что в России понимают, что будущее - за двугосударственной моделью, с мирным сосуществованием двух государств, со столицей у Палестины в Восточном Иерусалиме. "Мы прекрасно понимаем, что у нашей позиции есть не только наша собственная аналитика в основе, но еще и базис в виде международно-правовых документов: резолюции Совбеза и решение Генеральной Ассамблеи ООН, и большое количество документов, которые принимались в результате обсуждений в соответствующих форматах десятилетиями", - сказала Захарова.
"Мы слышим позицию стран региона, которые солидарны с нашим видением, или мы близки к их позиции, а их позиция многострадальная, выстраданная. Не думаю, что здесь надо искать оголтелый национализм, в чем-то обвинять кого-то, здесь нужно искать выход из ситуации. Здесь нужно видеть корни и первопричины того, что происходит. Не всем нравится, когда подобное звучит, но это честно по отношению к людям, которые там живут, и потому что это правда, и потому что это должно сработать", - добавила Захарова.
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РоссияБлижний ВостокИзраильМария ЗахароваООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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