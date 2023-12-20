https://ria.ru/20231220/yemen-1917000420.html

На севере Йемена началась мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа

На севере Йемена началась мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа - РИА Новости, 20.12.2023

На севере Йемена началась мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа

Власти севера Йемена, где правит шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), проводят всеобщую народную мобилизацию, чтобы подготовить бойцов для участия в военных РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:12

2023-12-20T16:12

2023-12-20T16:30

в мире

йемен

ансар алла

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 20 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Власти севера Йемена, где правит шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), проводят всеобщую народную мобилизацию, чтобы подготовить бойцов для участия в военных действиях на стороне палестинского сопротивления в секторе Газа, рассказал РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад."Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу, несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена", - отметил он.Представитель руководства хуситов подчеркнул, что "эта народная армия призвана поддержать наш народ в Газе, который подвергается геноциду со стороны израильской оккупационной армии при поддержке США, если будут условия и возможности для того, чтобы добраться до сектора Газы и принять участие в военных действиях".Говоря о возможности участия проходящих подготовку резервистов в военных действиях на стороне властей северного Йемена, аль-Асад указал, что в этом нет надобности, так как "у Йеменской Республики имеется регулярная армия и развитый военный потенциал".Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщило, что США и их союзники рассматривают возможность нанесения ударов по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, чтобы устранить угрозу для жизненно важного водного пути.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" для обеспечения безопасности судоходства в Красном море в свете участившихся атак хуситов, которые пытаются помешать проходу судов в израильские порты, требуя свободной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращения бомбежек.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.

https://ria.ru/20231216/bespilotniki-1916229021.html

https://ria.ru/20231219/tankery-1916636391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йемен, ансар алла, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году