https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917052251.html
Власти: дефицита яиц в Тамбовской области нет
Власти: дефицита яиц в Тамбовской области нет - РИА Новости, 20.12.2023
Власти: дефицита яиц в Тамбовской области нет
В Тамбовской области дефицита яиц не наблюдается, заявила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:11
2023-12-20T18:11
2023-12-20T18:13
тамбовская область
экономика
тамбовская область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Тамбовской области дефицита яиц не наблюдается, заявила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова. "Основная доля производства яиц в регионе сосредоточена в личных подсобных хозяйствах. Всего мы производим более 100 миллионов штук яиц в год. Из них в организованном секторе – крестьянско-фермерских хозяйствах и на яичной фабрике – около 30 миллион штук", - сказала Сытова. Она сообщила, что по нормам на одного человека должно приходиться в год 260 штук яиц. "Исходя из этой статистики, мы свою потребность за счет собственного производства покрываем на 41%. Традиционно Тамбовская область – регион, где было ввозное яйцо", - отметила Сытова. Однако, по словам заместителя главы региона, предпосылок для дефицита куриных яиц нет, потому что в соседних регионах – например, в Липецкой, Саратовской, Рязанской – работают крупные яичные птицефабрики. "Что касается производителей Тамбовской области, то, по оперативным данным министерства, отпускная цена производителя яйца колеблется от 75 до 85 рублей за десяток в зависимости от категории яйца. Конечно, мы ежегодно констатируем рост стоимости. Прежде всего он обусловлен уровнем инфляции и рядом других факторов. Но на полку яйцо ложится уже по более высокой цене, потому что здесь уже логистические издержки, плата посредникам", - отметила Сытова.
https://ria.ru/20231220/indeks-1917051157.html
https://ria.ru/20231123/tambovskaya_ekonomika-1911423788.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, тамбовская область
Тамбовская область, Экономика, Тамбовская область
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Тамбовской области дефицита яиц не наблюдается, заявила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова.
«
"Основная доля производства яиц в регионе сосредоточена в личных подсобных хозяйствах. Всего мы производим более 100 миллионов штук яиц в год. Из них в организованном секторе – крестьянско-фермерских хозяйствах и на яичной фабрике – около 30 миллион штук", - сказала Сытова.
Индекс производства сельхозпредприятий Тамбовской области достиг 118%
Она сообщила, что по нормам на одного человека должно приходиться в год 260 штук яиц.
«
"Исходя из этой статистики, мы свою потребность за счет собственного производства покрываем на 41%. Традиционно Тамбовская область – регион, где было ввозное яйцо", - отметила Сытова.
Однако, по словам заместителя главы региона, предпосылок для дефицита куриных яиц нет, потому что в соседних регионах – например, в Липецкой, Саратовской, Рязанской – работают крупные яичные птицефабрики.
«
"Что касается производителей Тамбовской области, то, по оперативным данным министерства, отпускная цена производителя яйца колеблется от 75 до 85 рублей за десяток в зависимости от категории яйца. Конечно, мы ежегодно констатируем рост стоимости. Прежде всего он обусловлен уровнем инфляции и рядом других факторов. Но на полку яйцо ложится уже по более высокой цене, потому что здесь уже логистические издержки, плата посредникам", - отметила Сытова.
Тамбовская экономика демонстрирует позитивную динамику с начала года