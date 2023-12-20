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Власти: дефицита яиц в Тамбовской области нет - РИА Новости, 20.12.2023
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Тамбовская область
 
18:11 20.12.2023 (обновлено: 18:13 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917052251.html
Власти: дефицита яиц в Тамбовской области нет
Власти: дефицита яиц в Тамбовской области нет - РИА Новости, 20.12.2023
Власти: дефицита яиц в Тамбовской области нет
В Тамбовской области дефицита яиц не наблюдается, заявила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:11
2023-12-20T18:13
тамбовская область
экономика
тамбовская область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Тамбовской области дефицита яиц не наблюдается, заявила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова. "Основная доля производства яиц в регионе сосредоточена в личных подсобных хозяйствах. Всего мы производим более 100 миллионов штук яиц в год. Из них в организованном секторе – крестьянско-фермерских хозяйствах и на яичной фабрике – около 30 миллион штук", - сказала Сытова. Она сообщила, что по нормам на одного человека должно приходиться в год 260 штук яиц. "Исходя из этой статистики, мы свою потребность за счет собственного производства покрываем на 41%. Традиционно Тамбовская область – регион, где было ввозное яйцо", - отметила Сытова. Однако, по словам заместителя главы региона, предпосылок для дефицита куриных яиц нет, потому что в соседних регионах – например, в Липецкой, Саратовской, Рязанской – работают крупные яичные птицефабрики. "Что касается производителей Тамбовской области, то, по оперативным данным министерства, отпускная цена производителя яйца колеблется от 75 до 85 рублей за десяток в зависимости от категории яйца. Конечно, мы ежегодно констатируем рост стоимости. Прежде всего он обусловлен уровнем инфляции и рядом других факторов. Но на полку яйцо ложится уже по более высокой цене, потому что здесь уже логистические издержки, плата посредникам", - отметила Сытова.
https://ria.ru/20231220/indeks-1917051157.html
https://ria.ru/20231123/tambovskaya_ekonomika-1911423788.html
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экономика, тамбовская область
Тамбовская область, Экономика, Тамбовская область

Власти: дефицита яиц в Тамбовской области нет

© Фото : Freepik / mrsirapholЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Freepik / mrsiraphol
Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Тамбовской области дефицита яиц не наблюдается, заявила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова.
«
"Основная доля производства яиц в регионе сосредоточена в личных подсобных хозяйствах. Всего мы производим более 100 миллионов штук яиц в год. Из них в организованном секторе – крестьянско-фермерских хозяйствах и на яичной фабрике – около 30 миллион штук", - сказала Сытова.
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Она сообщила, что по нормам на одного человека должно приходиться в год 260 штук яиц.
«
"Исходя из этой статистики, мы свою потребность за счет собственного производства покрываем на 41%. Традиционно Тамбовская область – регион, где было ввозное яйцо", - отметила Сытова.
Однако, по словам заместителя главы региона, предпосылок для дефицита куриных яиц нет, потому что в соседних регионах – например, в Липецкой, Саратовской, Рязанской – работают крупные яичные птицефабрики.
«
"Что касается производителей Тамбовской области, то, по оперативным данным министерства, отпускная цена производителя яйца колеблется от 75 до 85 рублей за десяток в зависимости от категории яйца. Конечно, мы ежегодно констатируем рост стоимости. Прежде всего он обусловлен уровнем инфляции и рядом других факторов. Но на полку яйцо ложится уже по более высокой цене, потому что здесь уже логистические издержки, плата посредникам", - отметила Сытова.
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