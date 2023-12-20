https://ria.ru/20231220/yaponiya-1916850590.html
Япония снизила в ноябре экспорт автомобилей в Россию на 44,9 процента
Япония снизила в ноябре экспорт автомобилей в Россию на 44,9 процента - РИА Новости, 20.12.2023
Япония снизила в ноябре экспорт автомобилей в Россию на 44,9 процента
Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократила экспорт в Россию автомобилей на 44,9%, изделий из пластмассы на 80,3%, изделий... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:58
2023-12-20T04:58
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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократила экспорт в Россию автомобилей на 44,9%, изделий из пластмассы на 80,3%, изделий из железа и стали на 89,7%, бумаги и бумажных изделий на 56,9%, такие данные привело японское министерство финансов. Экспорт автобусов и грузовиков сократился на 99,9%, аудио- и видеоаппаратуры - на 16,7%. В то же время экспорт медицинских изделий в Россию вырос на 52,6%. Общий объем экспорта в Россию составил 22,232 миллиарда иен (153,32 миллиона долларов), что на 60,9% меньше показателей того же месяца прошлого года.
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россия, япония, экономика
Россия, Япония, Экономика
Япония снизила в ноябре экспорт автомобилей в Россию на 44,9 процента
Минфин Японии: экспорт автомобилей в Россию в ноябре сократился на 44,9 процента
ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократила экспорт в Россию автомобилей на 44,9%, изделий из пластмассы на 80,3%, изделий из железа и стали на 89,7%, бумаги и бумажных изделий на 56,9%, такие данные привело японское министерство финансов.
Экспорт автобусов и грузовиков сократился на 99,9%, аудио- и видеоаппаратуры - на 16,7%.
В то же время экспорт медицинских изделий в Россию вырос на 52,6%.
Общий объем экспорта в Россию составил 22,232 миллиарда иен (153,32 миллиона долларов), что на 60,9% меньше показателей того же месяца прошлого года.
Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента