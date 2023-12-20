https://ria.ru/20231220/yaponiya-1916850376.html

Экспорт из Японии в Россию в ноябре сократился на 60,9 процента

Экспорт из Японии в Россию в ноябре сократился на 60,9 процента - РИА Новости, 20.12.2023

Экспорт из Японии в Россию в ноябре сократился на 60,9 процента

Экспорт из Японии в Россию в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года упал на 60,9%, импорт из РФ сократился на 26,7%, товарооборот составил РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T04:51

2023-12-20T04:51

2023-12-20T04:51

россия

япония

экономика

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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Экспорт из Японии в Россию в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года упал на 60,9%, импорт из РФ сократился на 26,7%, товарооборот составил 119,105 миллиарда иен (821,42 миллиона долларов), свидетельствуют данные японского министерства финансов. В ноябре экспорт из Японии в РФ упал на 60,9% по сравнению с прошлым годом и составил 22,232 миллиарда иен (153,32 миллиона долларов), импорт из России сократился на 26,7% и составил 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов). Всего товарооборот между двумя странами в ноябре составил 119,105 миллиарда иен (821,42 миллиона долларов).

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россия, япония, экономика