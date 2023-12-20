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Экспорт из Японии в Россию в ноябре сократился на 60,9 процента - РИА Новости, 20.12.2023
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04:51 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/yaponiya-1916850376.html
Экспорт из Японии в Россию в ноябре сократился на 60,9 процента
Экспорт из Японии в Россию в ноябре сократился на 60,9 процента - РИА Новости, 20.12.2023
Экспорт из Японии в Россию в ноябре сократился на 60,9 процента
Экспорт из Японии в Россию в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года упал на 60,9%, импорт из РФ сократился на 26,7%, товарооборот составил РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:51
2023-12-20T04:51
россия
япония
экономика
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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Экспорт из Японии в Россию в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года упал на 60,9%, импорт из РФ сократился на 26,7%, товарооборот составил 119,105 миллиарда иен (821,42 миллиона долларов), свидетельствуют данные японского министерства финансов. В ноябре экспорт из Японии в РФ упал на 60,9% по сравнению с прошлым годом и составил 22,232 миллиарда иен (153,32 миллиона долларов), импорт из России сократился на 26,7% и составил 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов). Всего товарооборот между двумя странами в ноябре составил 119,105 миллиарда иен (821,42 миллиона долларов).
https://ria.ru/20231220/yaponiya-1916845689.html
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россия, япония, экономика
Россия, Япония, Экономика
Экспорт из Японии в Россию в ноябре сократился на 60,9 процента

Минфин Японии: экспорт в Россию в ноябре рухнул на 60,9 процента

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Экспорт из Японии в Россию в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года упал на 60,9%, импорт из РФ сократился на 26,7%, товарооборот составил 119,105 миллиарда иен (821,42 миллиона долларов), свидетельствуют данные японского министерства финансов.
В ноябре экспорт из Японии в РФ упал на 60,9% по сравнению с прошлым годом и составил 22,232 миллиарда иен (153,32 миллиона долларов), импорт из России сократился на 26,7% и составил 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов).
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Всего товарооборот между двумя странами в ноябре составил 119,105 миллиарда иен (821,42 миллиона долларов).
 
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