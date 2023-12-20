https://ria.ru/20231220/yaponiya-1916845689.html
Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента
Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента - РИА Новости, 20.12.2023
Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента
Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года нарастила импорт СПГ из России на 46,9%, но сократила импорт каменного угля на 67,1%,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:01
2023-12-20T03:01
2023-12-20T05:28
экономика
япония
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739996329_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_9ba2beb1908aa537a97d26eb52b2c889.jpg
ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года нарастила импорт СПГ из России на 46,9%, но сократила импорт каменного угля на 67,1%, свидетельствуют данные статистического отчета японского минфина.При этом, согласно отчету, импорт рыбы и морепродуктов в Японию из России вырос на 18,3%, зерновых - на 34,3%. Импорт овощей снизился на 62,4%, руды цветных металлов - на 86,2%, цветных металлов - на 69,3%.Общий объем импорта из России составил в ноябре 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов), что на 26,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
https://ria.ru/20231219/almazy-1916725801.html
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739996329_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_096ee874158d9aa6f1f97b3547d11176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента
Минфин Японии сообщил о наращении в ноябре импорта российского СПГ на 46,9%
ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года нарастила импорт СПГ из России на 46,9%, но сократила импорт каменного угля на 67,1%, свидетельствуют данные статистического отчета японского минфина.
При этом, согласно отчету, импорт рыбы и морепродуктов в Японию из России вырос на 18,3%, зерновых - на 34,3%. Импорт овощей снизился на 62,4%, руды цветных металлов - на 86,2%, цветных металлов - на 69,3%.
Силуанов прокомментировал санкции ЕС на импорт алмазов из России
Общий объем импорта из России составил в ноябре 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов), что на 26,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.