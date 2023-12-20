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Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента - РИА Новости, 20.12.2023
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03:01 20.12.2023 (обновлено: 05:28 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/yaponiya-1916845689.html
Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента
Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента - РИА Новости, 20.12.2023
Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента
Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года нарастила импорт СПГ из России на 46,9%, но сократила импорт каменного угля на 67,1%,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:01
2023-12-20T05:28
экономика
япония
россия
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ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года нарастила импорт СПГ из России на 46,9%, но сократила импорт каменного угля на 67,1%, свидетельствуют данные статистического отчета японского минфина.При этом, согласно отчету, импорт рыбы и морепродуктов в Японию из России вырос на 18,3%, зерновых - на 34,3%. Импорт овощей снизился на 62,4%, руды цветных металлов - на 86,2%, цветных металлов - на 69,3%.Общий объем импорта из России составил в ноябре 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов), что на 26,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
https://ria.ru/20231219/almazy-1916725801.html
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экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента

Минфин Японии сообщил о наращении в ноябре импорта российского СПГ на 46,9%

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ в морском порту Саббета - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года нарастила импорт СПГ из России на 46,9%, но сократила импорт каменного угля на 67,1%, свидетельствуют данные статистического отчета японского минфина.
При этом, согласно отчету, импорт рыбы и морепродуктов в Японию из России вырос на 18,3%, зерновых - на 34,3%. Импорт овощей снизился на 62,4%, руды цветных металлов - на 86,2%, цветных металлов - на 69,3%.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Вчера, 15:14
Общий объем импорта из России составил в ноябре 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов), что на 26,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
 
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