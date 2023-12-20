https://ria.ru/20231220/yaponiya-1916845689.html

Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента

Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента - РИА Новости, 20.12.2023

Япония в ноябре нарастила импорт российского СПГ на 46,9 процента

Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года нарастила импорт СПГ из России на 46,9%, но сократила импорт каменного угля на 67,1%,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T03:01

2023-12-20T03:01

2023-12-20T05:28

экономика

япония

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739996329_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_9ba2beb1908aa537a97d26eb52b2c889.jpg

ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Япония в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года нарастила импорт СПГ из России на 46,9%, но сократила импорт каменного угля на 67,1%, свидетельствуют данные статистического отчета японского минфина.При этом, согласно отчету, импорт рыбы и морепродуктов в Японию из России вырос на 18,3%, зерновых - на 34,3%. Импорт овощей снизился на 62,4%, руды цветных металлов - на 86,2%, цветных металлов - на 69,3%.Общий объем импорта из России составил в ноябре 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов), что на 26,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

https://ria.ru/20231219/almazy-1916725801.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, япония, россия