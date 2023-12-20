https://ria.ru/20231220/vsu-1916987964.html

"Стали устрашающими". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

"Стали устрашающими". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 20.12.2023

"Стали устрашающими". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Боестолкновения на фронте стали еще более устрашающими для украинских военных, поскольку западные страны прекратили поставки ВСУ оружия в нужном количестве,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:31

2023-12-20T15:31

2023-12-20T15:31

политика

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Боестолкновения на фронте стали еще более устрашающими для украинских военных, поскольку западные страны прекратили поставки ВСУ оружия в нужном количестве, пишет Wall Street Journal."Найти желающих попасть в украинскую пехоту на нынешнем этапе конфликта особенно сложно. Ослабление поддержки со стороны Запада омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой еще более устрашающими", — говорится в статье.Отмечается, что государства НАТО значительно сократили объемы военной помощи Киеву, а Россия обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи на полях сражений.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ВСУ будут вынуждены оставлять позиции, если США и Евросоюз прекратят поставки вооружений Киеву.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

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политика, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато